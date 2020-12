Vi gjør ikke nok for å hindre partnerdrap | Maryam Iqbal Tahir

Staten har sviktet kvinner og menn som blir drept av sine partnere. Nå skal 70 nye forslag sørge for at tallet går ned. Men hvorfor skal nye tiltak bli fulgt når eksisterende ikke blir det?

Maryam Iqbal Tahir Jurist og journalist

19. des. 2020 09:00 Sist oppdatert nå nettopp

Denne uken la Partnerdrapsutvalget frem sin utredning, NOU 2020: 17 Varslede drap? Den viser at de fleste partnerdrap er varslede drap og at politiet og hjelpeapparatet ikke gjør nok for å forebygge.

Det er nedslående å lese at det ikke er mangel på tilgjengelige tiltak som er problemet. Partnerdrapene kunne vært unngått om politiet og hjelpeapparatet hadde brukt tiltak som allerede eksisterer.

Utvalget har gjennomgått 19 av partnerdrapssakene som ble begått i Norge i perioden 2014-2017, hvor offer og gjerningsperson var i kontakt med politi og annet hjelpeapparat før drapet. I alle sakene ble partneren utsatt for vold før drapet. Til tross for at vold i nære relasjoner var tema i kontakten med politiet og hjelpeapparatet i 15 av sakene, ble det likevel ikke iverksatt forebyggende tiltak tidsnok.

Manglende ressurser i politiet

De blir knivstukket, skutt, kvalt eller slått i hjel. Ifølge VGs partnerdrapsoversikt har fem kvinner blitt drept så langt i år. Cansel Godek er en av dem. 22-åringen ble drept i sin egen leilighet der hun bodde sammen med sin to år gamle datter. Hun anmeldte ekskjæresten for trusler fire uker før hun ble drept. Hun ba også om at han ble ilagt besøksforbud, men det ble ikke besluttet av politiet. Nå skal Spesialenheten for politisaker etterforske politiets håndtering.

I 2013 ble politiet pålagt å bruke analyseverktøyet SARA (Spousal Assault Risk Assessment) i alle anmeldte partnervoldssaker for å forebygge og hindre partnerdrap. Men forskjellen mellom distriktene er store. Øst politidistrikt hadde fra 1. januar til 31. oktober i fjor 469 partnervoldssaker, men bare 126 ble risikovurdert.

Til sammenligning ble 545 av 543 saker risikovurdert i Sør-Vest politidistrikt, skriver NRK. Justisminister Monica Mæland uttalte i den forbindelse at verktøyet er godt implementert.

Men utvalgets utredning viser at politiet ikke gjennomfører en strukturert risikovurdering ved hjelp av SARA. Og i de tilfeller det blir gjort, blir risikoen vurdert for lav. At verktøyet ikke blir brukt, er ikke nytt. Det har vært skrevet om flere ganger. Vi har ikke ressurser til å risikovurdere alle partnervoldssaker, har Sør- Øst politidistrikt uttalt tidligere.

Da kan man spørre seg om det er noe poeng i å sette i gang flere nye tiltak, når politiet ikke har ressurser nok til å følge opp eksisterende. Utvalgets 70 forslag går riktignok ut på å bruke allerede eksisterende virkemidler, men hvordan skal de bli fulgt opp all den tid ressurssituasjonen i politiet forblir den samme?

Barna som blir igjen

«Kan du bli mammaen min», spurte en fem år gammel jente en politietterforsker. Hun så far drepe mor. 118 barn har opplevd å miste en forelder i partnerdrap i årene 2000–2013, viser Dagbladets serie om barna som ble igjen. Partnerdrap er et alvorlig samfunnsproblem og rammer ikke bare den som blir drept. De fleste drap skjer i hjemmet, og barna er ofte vitne til det.

I masteroppgaven «Partnerdrap – risiko og sårbarhet for barna som blir igjen» skriver Ane Elida Steinbakken at disse barna absolutt ikke er forsket på i Norge. Den eneste informasjonen vi har om dem, er Dagbladets serie fra 2015.

Partnerdrapsutvalgets utredning tar heller ikke for seg de etterlatte barna, men avdekker at voldsutsatte barn blir brukt som tolk i politiet og andre deler av hjelpeapparatet. Det er kritikkverdig. Barna befinner seg i en sårbar situasjon og skal ikke bli brukt som tolk.

I 2016 ble det inntatt forbud mot bruk av barn som tolk i forvaltningsloven. Det er underlig at det samme forbudet ikke gjelder i politiet og andre deler av hjelpeapparatet. Og det er ikke bare barn som ble brukt som tolk, men også voldsutøverne. Manglende bruk av kvalifisert tolk gjør det vanskeligere å avdekke vold.

Marginaliserte grupper er mest utsatt

De siste 30 årene (1990–2019) har 231 personer blitt drept av sin daværende eller tidligere partner, ifølge Kripos. En fjerdedel av alle drap i Norge er partnerdrap, og i gjennomsnitt skjer det åtte partnerdrap hvert år. Selv om drapsraten i Norge er lav, har Norge relativt mange partnerdrap i internasjonal sammenheng. For å kunne forebygge partnerdrap, må man vite hvem de rammer.

Det er marginaliserte grupper som er mest utsatt, viser studien «Partnerdrap i Norge 1990–2012» av forsker Solveig Karin Bø Vatnar. Både gjerningsperson og offer har ofte hatt en rekke livsutfordringer, som rusproblemer, psykiske lidelser, tidligere kriminalitet og svak tilknytning til arbeidslivet.

Det er som regel menn som begår partnerdrap, og kvinner som er ofre. De har i utgangspunktet gått grunnskole. Begge er norske, men det er høy sannsynlighet for at begge har, eller har hatt, utenlandsk statsborgerskap. Det var 24 prosent av gjerningspersonene og 22 prosent av ofrene som var utenlandske statsborgere på drapstidspunktet. Utenlandske statsborgere er overrepresentert blant både gjerningsperson og ofre sammenlignet med denne gruppens representasjon i befolkningen ellers.

Staten har en plikt til å beskytte den enkelte mot at andre tar deres liv. Den sosiale skjevheten viser kompleksiteten i sakene og forutsetter samhandling på tvers av hjelpeapparatet. Det fordrer også at man klarer å iverksette tiltak som treffer de ulike gruppene som rammes av partnerdrap.

En havarikommisjon for partnerdrap har vært etterlyst i flere år og blir foreslått nå. Det kan bidra til å forebygge partnerdrap og få politi og andre myndigheter til å lære av sine feil. Men hvis feilen er manglende ressurser, vil det ikke hjelpe med flere tiltak eller kommisjoner. Da må politiet få mer ressurser til å prioritere sakene.