Suiten på Grand Hotell må dessverre stå tom på årets 17. mai. Alle må være med på dugnaden. Men kan man ikke skåle fra hotellbalkong, får man gjøre det fra egen paviljong! Her er et par retningslinjer:

1. Antrekk

Det er ingen hemmelighet at bunad beskytter. Ikke bare mot skarpe tunger og kalde vinder, men også pest og korona.

Ullstakk er som de fleste vet, selvrensende. Har du i tillegg litt rause søljer, fungerer de utmerket som skjold for alt fra stikk av sjalusi til svake lunger.

Under Spanskesyken (1918) var det ikke noe sted det var så lite smitte som i Øst-Telemark. Mange mener det var takket være BeItestakken. Kun én ble smittet i dalføret (tippoldemoren til Mille). Ryktet sier imidlertid at hun moret seg vel mye med tilreisende. Og at hun var mer utenfor, enn inni egen stakk. #oslotretøs

2. Inviter kun fra egen kohort

Dette er ikke tiden for å omfavne nye koner, eksmenn og fandens oldemor, #svigermor. Hold deg til dem du har ligget i skyttergraven #jacuzzien med:

Utvalgte yummimummies, skilsmisseadvokater og litt for personlige trenere-ish. Da slipper du også å uroe deg for om noen tropper opp i festdrakt #kinasydd eller spør om ketchup til fingermaten.

Husk «20-regelen»! (Ingen nye damer i 20-årene på fest #trofékohort)

Ikke server Corona-øl på champagnebrunsj! Det sier seg selv, dessuten synes ingen det er morsomt lenger. Lag heller en artig antibac-bowl, kuvert-cupcakes med virustopping (bringebær og lavendelfondant) eller en lekker pandemi-pavlova. Sjekk bloggen «hjemmekontorfrue» for oppskrift på surdeigsmarengs.

3. Be alle ta med egen au pair

Det gjør det mye enklere å overholde «énmetersregelen»! Hvis alle står eller sitter med en au pair eller LV-veske #pandemifot mellom seg, opprettholdes den lovpålagte avstanden automatisk.

Man kan da fokusere på andre og mer interessante ting, som hvem som er hardest rammet av koronahandles eller hvor lenge man bør «sitte stille i yachten» før smittebølge nummer to kommer.

NB! Bunadspolitiet vurderer å innføre karantene #10dager for alle som har oppholdt seg i nærheten av kinasydde festdrakter i mer enn 15 minutter. Glem derfor ikke å informere gjestene om antrekk<3

Gratulerer med dagen!

