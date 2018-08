Kofi Annan hadde av helsemessige årsaker ikke anledning til å delta i Thorvald Stoltenbergs bisettelse i dag. Her er talen han hadde planlagt å holde:

Mine damer og herrer. Kjære venner.

Vi er samlet her for å hylle en bemerkelsesverdig statsmann, diplomat og menneske, min kjære venn Thorvald Stoltenberg.

La meg begynne med å uttrykke mine dypeste og mest ektefølte sympatier med Jens, Camilla og hele Stoltenberg-familien. Dette er en stund for å sørge, men også en mulighet til å minnes og hedre Thorvalds strålende humør og den dype innvirkningen han hadde på livene våre.

Timene med latter

Thorvald var først og fremst en venn. Han hadde en utrolig kapasitet som venn, med sin smittende entusiasme og nysgjerrighetssans. Både min kone Nane og jeg satte stor pris på hans selskap. Vi vil bære med oss i hjertene våre alle minnene om timene sammen med diskusjoner og latter.

Thorvald var også et skinnende eksempel på en ekte offentlig tjenestemann, og hans raushet var ikke begrenset til Norge og det norske folk. Som en engasjert internasjonalist vil hans bortgang skape sorg langt utenfor Norge.

Gjennom hele sin karriere, både i dette landet og på verdensscenen, var Thorvald en forkjemper for de mest sårbare og marginaliserte menneskene og gruppene.

Søkte råd hos Thorvald

Som ungt medlem av Arbeiderpartiet gjorde han en utrettelig innsats for de mange ungarske flyktningene som rømte under den sovjetiske invasjonen i 1956. Kanskje var dette en tidlig indikasjon på rollen han skulle ta på seg flere tiår senere, som FNs høykommissær for flyktninger.

Thorvald fortsatte å vise sitt engasjement for FN og for multilaterale tilnærminger til fredsspørsmål, først som spesialrepresentant til det tidligere Jugoslavia og deretter som president i Norges Røde Kors.

Hver gang vi arbeidet med eller diskuterte aktuelle, brennbare temaer, satte jeg stor pris på hans skarpe og sensitive politiske instinkter. Jeg kom ofte til ham for å få råd og verdsatte dybden i hans innsikt. Han ble en høyt respektert eldre statsmann med råd og visdom som var høyst ettertraktet og satt pris på av mange.

I tillegg til hans dyktighet og prestasjoner som diplomat og statsmann, var jeg også privilegert som fikk bli kjent med sidene av Thorvald som gjorde ham til en så høyt elsket person. Han var en mann med mye varme og en grenseløs energi. Han brakte med seg medfølelse, ydmykhet og en skarp humoristisk sans til hver rolle han gikk inn i.

Et sjokk

Han mistet aldri av syne de menneskene han skulle tjene, og hans personlige integritet var en inspirasjon for alle som arbeidet sammen med ham. Han var en lidenskapelig forkjemper for sakene han var så opptatt av – demokrati, rettferdighet, likeverd.

Norge har mistet en stor leder. Familien har mistet en høyt elsket far. Nane og jeg har mistet en dyrebar venn.

Døden er en del av livet, og likevel, når den kommer, er den en overraskelse og et sjokk. Jeg ble sjokkert av Thorvalds bortgang, sikkert i likhet med mange av dere. Men vi bør finne trøst i det han lærte oss. Så la oss feire Thorvalds fullverdige og godt levde liv, og hans bemerkelsesverdige arv. Takk.

Oversatt av Magnus Kallelid