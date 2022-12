En åpen prosess må ønske samfunnsdebatten velkommen

Thomas Cottis og Lars T. Fadnes skriver i et innlegg i Aftenposten at kjøttindustrien, med MatPrat og Animalia i spissen, forsøker å motarbeide et sunt og bærekraftig kosthold. De maler et bilde av en kjøttlobby som kommer med grunnløs kritikk, selv om det samme er fremmet av kunnskapsaktører som Norsk institutt for bioøkonomi.

Vi tar gjerne en debatt om kjøtt og volum i lys av bærekraft. Men det må være basert på helhetlig kunnskap og innsikt.

Vi mener at kjøtt og egg representerer næringstette råvarer som har en viktig plass i kostholdet, og at produksjonen kan utføres på bærekraftig vis med norske ressurser og klimatiske forhold til grunn. Da er det mer fornuftig å ta grep som styrker bærekraften i produksjonen enn å legge opp til redusert selvforsyning.

Det er et erklært mål fra myndighetenes side at prosessen rundt kostrådene skal være åpen og transparent. Det er synd at representanter for komiteen delegitimerer oss gjennom å diskutere avsender fremfor innholdet i kritikken. Å sammenligne aktører som representerer norske bønder og landbruk med amerikanske lobbyister fremstår som et forsøk på å kneble sine meningsmotstandere.

Dag Henning Reksnes, direktør, MatPrat

Thor-Arne Ruud, administrerende direktør, Animalia