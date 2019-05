Klumpen i magen er der konstant.

Når blir jeg tatt?

Når oppdager de hvor ubrukelig jeg er?

Når skjønner alle at jeg bare later som?

En som «får det til»

En del kjenner meg som en journalist som fortrinnsvis forsøker å forfekte kritisk tenkning på sentrale hold. Som jobber med tema som antisemittisme, konspirasjonsteorier, menneskerettigheter, vaksineskepsis.

Andre kjenner meg som blogger, sykepleier eller forfatter. En som blir bedt om å være i radio og TV. Som får nominasjoner og priser. Jeg har snakket i EU-parlamentet, for noen av Europas mektigste lovgivere. Jeg har vært rettsobservatør i Tyrkia, trosset sikkerhetsvakter, autoritære krefter.

Aftenposten

Det er slik jeg ønsker at verden skal kjenne meg. Som sterk. Vellykket. Kanskje til og med verdifull. Som en som får det til.

Så jeg tar på meg lua og smilet og sneakersene og pakker Mac-en i sekken. Hver dag. Smiler. Jobber. Brenner. Får til ting. Men for hver en seier, synker steinen i magen. For hver en komplement, øker pulsen på siden av halsen. For under huden ligger angsten.

Når ser de den egentlige meg? Når skjønner de at jeg ikke er så flink som de sier?

Jeg, en bedrager

Jeg føler meg ofte dum og alltid dårligere enn alle andre. Jeg venter på at verden skal se det samme, oppdage at jeg ikke er den de tror jeg er. Se hva jeg virkelig er: en bedrager.

Frem til jeg leste psykolog Peder Kjøs’ bok Angst, trodde jeg at dette var en spesiell svakhet ved meg. Når Kjøs så beskrev hvordan han snakker ned seg selv og sine prestasjoner, hørte jeg ekkoet av egen usikkerhet. Så bladde jeg om, og skjønte at følelsen har et navn.

Tor Stenersen

Bedragersyndromet ble først beskrevet av psykologene Pauline Clance og Suzanne Imes i et forskningsarbeid fra 1978. Det er «et resultat av å prøve å leve opp til et idealisert bilde for å kompensere for usikkerhet og tvil på ens egen verdi», forklarte forskerne.

Kjøs skriver at de typisk rammede preges av angst og et sterkt behov for anerkjennelse og fremstå særlig flinke, og skam og frykt for at det vil få katastrofale følger hvis de mislykkes.

Angsten for å bli avslørt som en som ikke er så flink som folk tror, hindret meg nesten i å flytte til Oslo. Den har hindret meg i å søke på stillinger, og sitter fortsatt så hardt i meg at jeg kan si nei til ting jeg blir spurt om å være med på. Hva hindrer den andre i?

Ikke et handicap, bare et hinder

Det første og tyngste skrittet ut av bedragersyndromet er å innrømme overfor seg selv at man er ganske selvopptatt, mener Kjøs.

Når jeg sier nei, får jeg ikke sagt det jeg synes er viktig. Sier jeg nei, gjør jeg ikke jobben min. Sier jeg nei, veier min frykt tyngre enn mitt engasjement. Da har selvopptattheten tatt overhånd.

Klumpen i magen er ikke borte. For nå har jeg avslørt meg selv som bedrager. Men det er bedre enn å være stille.

Bedragersyndromet rammer hardt og bredt. Albert Einstein beskrev seg selv som en «ufrivillig svindler». Maya Angelou tvilte konstant på egne evner. Det er ikke en sykdom, ikke noe man trenger å bli «frisk» av. Det er mer å regne som et hinder enn et handicap. Det er om å gjøre å lære å hoppe.

