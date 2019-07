Daglig setter jeg pris på selvtilliten Norge har gitt meg. Troen på demokrati, ytringsfrihet og ikke minst troen på menneskets egenart og medbestemmelse. Den lille, skremte, sårbare jenta som rømte fra Iran i 2006, er i dag blitt en sterk og selvstendig kvinne, takket være Norge.

Men troen på disse flotte verdiene har dessverre falmet betydelig det siste året. Den ubegrensede ytringsfriheten vi alle verner om, har en bakside. Jeg hater å være eller bli omtalt som offer. Den påståtte, løgnaktige, forfalskede forbindelsen med det Iranske regime jeg ble stemplet med da jeg ble sammen med Per Sandberg, har satt alle følelser i sving. Karikaturer, hat, trusler, løgner og konspirasjoner er blitt vår hverdag.

Mangelfull kunnskap

Tryggheten jeg fikk av Norge, troen på de gode verdiene, er revet ned. Men selvstendigheten er styrket. Jeg vil ikke tie. Fordommene og uvitenheten skal utfordres. Arnulf Øverlands «Du må ikke tåle den så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv», er blitt min rettesnor.

Mangelen på kunnskap om Iran og Midtøsten, og den ubegrensede troen på alliansen USA, Israel og Saudi-Arabia, vil og skal bli utfordret så lenge jeg puster.

Iran er ikke noe glansbilde. Landet har en lang vei å gå for å kunne ta del i de fantastiske frihetsverdiene. Men deler av Iran er i utvikling. Vestlige lands sanksjoner, trusler om krig og utestengelse, setter disse demokratiske prosessene tilbake, gang på gang. Til tross for at Iran kan være nøkkelen til fred i Midtøsten.

Landet har meg bekjent aldri angrepet andre stater, har i mine øyne en åpen politisk dialog og skjuler ikke sin agenda eller strategi. Å påpeke urett mot Iran begått av USA og deres allierte gjennom tiår, er ikke et forsvar av regimet i Iran. Det er å ta det iranske folket i forsvar, å tale imot den inderlige urett det iranske folk har vært og er utsatt for.

Uomtvistelig historie

Historien er uomtvistelig. USA kuppet Iran i 1953. USA sørget for Sjahens fall og Iran-revolusjonen i 1979. Ifølge boken «US foreign policy and the Iranian Revolution» skrevet av Christian Emery, ga Zbigniew Brzezinski, den nasjonale sikkerhetssjefen under president Carter, den irakiske presidenten Hussein grønt lys, slik at USA sørget for at Irak gikk til angrep på Iran i 1980. Irans leder varslet landet: «Vi er nå i krig med USA». Flere vestlige og arabiske land arrangerte krigen, gjennom å bistå Irak med våpen.

USA har med sine allierte sluppet de konservative og fundamentalistiske kreftene til makten i Iran. De har stanset demokratiske reformer og utvikling. At Saudi-Arabia, som har bidratt til å finansiere terrororganisasjoner som Al Qaida, er Israels og USAs nærmeste allierte, kan umulig forsvares.

At Trumps sikkerhetsrådgiver John Bolton er støttespiller av den Iran-fiendtlige terrororganisasjonen Mujahedin, er rett og slett en internasjonal skandale.

Hvorfor ser ikke resten av verden dette? Hvorfor er ikke dette et tema hos norsk og internasjonal presse?

Dette handler i bunn og grunn om maktbalansen i Midtøsten. USA og deres allierte vil avvæpne Iran totalt. De vil blottlegge og undertrykke Iran og det iranske folk til evig tid. Enhver nasjons plikt er å forsvare sitt folk. Den retten skal Iran nå fratas. Til det beste for terrorstater, men til det verste for Midtøsten.

Lese mer om Iran? Ta en titt på disse sakene:

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meiningar på Facebook og Twitter