Når det lokale næringslivet og barna trenger det som mest, velger Osloskolen å forby den enkleste videotjenesten og gi pengene til en amerikansk teknologigant. Sikkerheten mot nakne folk kunne de selv fikset på sekunder.

Da unntakstilstanden begynte, gikk samfunnet over på video. Under den første uken med koronastengte skoler hostet og harket Microsofts videoverktøy Teams såpass mye at medisinen ble å gå over til norske Whereby for å holde kontakt med klassen.

Som et rent foreldreinitiativ opprettet vi et digitalt klasserom, og siden har det vært både fritidssysler, undervisning og bursdager online. Det har vært gjemsel og spill, eller bare hyggelig prating i rommet som har plass til opptil 12 personer på video. Vi har også brukt Whereby til privat tegnekurs med bestemor, en kunst- og håndverkslærer på 65. Det har vært noen rørende øyeblikk i denne tøffe situasjonen for oss alle.

Ganske knirkefritt

Til tider har det virket som stemningen og samholdet nesten har vært bedre enn i den fysiske verden. Her er det ingen som kan dytte, slå eller være voldsom, og barna må gjøre opp seg imellom verbalt og diplomatisk. Ikke minst fikk vår fantastiske lærer fortsette ganske knirkefritt å gjøre det hun er langt bedre på enn oss, nemlig å lære bort, i stedet for å leke systemutvikler.

Det fine med Whereby er det enkle. Du trenger ikke noe eget program for å bruke tjenesten, du kan gå inn i videorommet via nettleseren din. For brukervennlighetens skyld har vi en forholdsvis enkel webadresse på klasserommet og droppet funksjonen med at en administrator må slippe inn én og én i rommet. Men foreldre har fulgt med fra sidelinjen for å se at alt har gått greit for seg.

Marginal risiko

Da nyheten om at en naken mann hadde kommet seg inn på en chattegruppe for niåringer dukket opp, tenkte jeg umiddelbart at vi måtte finne en mer komplisert URL – og dessuten vurdere om alle må «banke på» for å slippe inn.

Selv om risikoen fortsatt var ganske marginal for at nakne menn skulle finne frem til akkurat vårt digitale rom, var det best å være på den sikre siden. Før vi rakk å komme så langt, hadde utdanningsetaten i Oslo kommune bestemt seg for at det er ulovlig å bruke norske Whereby, og vi fikk e-post fra skolen om at alle nå SKAL over på Teams-løsningen fra Microsoft.

Kanskje har de ikke fått med seg at flere nå spør seg om Microsoft egentlig har kapasitet til å ta imot den massive brukerveksten når store deler av den vestlige verden nå sitter på hjemmekontor. Da Teams gikk ned for telling den første uken med hjemmeskole, sa Microsoft at de kunne komme til å endre retningslinjene i gratisversjonen av Teams, for å få det til å fungere bedre for alle.

At Teams kan bli overbelastet globalt, og bli en plage for elever og lærere, er én ting. Whereby kjører på Amazons servere, som foreløpig virker å ha nok kapasitet til tjenesten.

Hvorfor velger Oslo kommune bort norsk løsning?

Det mest fortvilende fra et startup-perspektiv er likevel at Osloskolen i en tid der norske småselskaper trenger den støtten de kan få, velger å forby tjenestene deres.

I stedet skal altså alle pengene sendes til en amerikansk teknologigigant som nå tjener enorme summer på sine skytjenester og videokonferansesystemer, uten engang å skatte særlig mye til Norge.

Gruppen som fikk besøk av den nakne mannen, var ikke opprettet som en del av en offisiell linje. Osloskolen har sverget til Microsoft hele veien.

Hadde utdanningsetaten tatt en telefon til Whereby før de i all hast hadde lagt ned et forbud, ville de blitt fortalt at brukerne ganske enkelt kan endre til en mer komplisert webadresse.

De hadde også fått vite at Whereby nå hadde satt som startinnstilling at alle må «banke på» for å slippe inn i det digitale rommet, noe alle brukere selv altså allerede kunne ha gjort for å hindre ukjente å komme inn.

Godt nok for Bærum

Det er verdt å merke seg at Bærumskolen synes sikkerheten er god nok, og kjører systemet i hjemmeskolen.

Det er trist at Oslo kommune nå stenger ned et marked for et Oslo-selskap i godt driv og med verdensledende teknologi. Det går også utover barna.

Teams er kanskje fint for voksne ansatte med arbeidsoppgaver som krever avansert samhandling med flere verktøy. Tilbakemeldingen fra elever og også lærere jeg har snakket med, er imidlertid at Teams er vanskeligere for barna enn Whereby.

Snur kommunen mandag?

Siden mange foreldre nå vil komme til å være skeptisk til Whereby fordi kommunen har sagt at de burde være det, stenger kommunen i realiteten også ned en del bursdager, sosialt samvær og gaming-kvelder også. Det er akkurat det barna våre ikke trenger, når de ikke kan leke sammen på løkka eller i parkene.

Jeg mener selvfølgelig ikke at kommunen skal avslutte sin avtale med Microsoft nå, men lærerne må få bruke de løsningene som fungerer best for dem i denne krevende situasjonen.

La oss håpe Osloskolen kommer på bedre tanker allerede mandag.

