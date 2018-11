Familien von Silkeskjerf har i år, som alle år, donert en flott edelgran #polakkhugget fra egen skog, og det vil – tradisjonen tro – bli servert både mulled Amarone-wine, lun småsladder og kandiserte macadamianøtter #økologiske.

Program:

16.30: BRANNFAKKELTOG fra advokat Krogstads orangerie #krøsussvingen hvor vi i samlet trupp og iført egnet skotøy #uggs, kaster inn DIVERSE BRANNFAKLER #løsetanker hva gjelder private eksponeringsplaner, fasadeendringer, bassengutfordringer, ektepakter, kobberrenner, garasjefronter, lysthus, praktikantboliger, smijernsporter, flaggstangrutiner, eplehave-engagement og lignende.

17.00: Vel fremme på Funkisplatået, tenner SELVESTE FRU SILKESKJERF #densisteirekken lyslenkene på treet.

17.15: Julegaten (øvre del av Aftensolveien og oppover) LUKKES FOR ALMUEN og vellets egne snøkanoner #kitzbühelsnowdemons slås på. Mens snøfnuggene daler, sørger au pairene for LUN FINGERMAT, HETE RYKTER OG MULLED WINE #theasianstyle. (Antijulestressthai-massasje på forespørsel).

17.30: Tale ved Christmas-commander in chief, Nora Helmer: NÅ TENNES TUSEN DUFTLYS #whitechristmascotton

17.45: Sang ved VINDEREN VEGANVOKALENSEMBLE. Dirigent: Besserud-Bente #steinermum:

PÅ LÅVEN SITTER NISSEN MED SIN SOYAGRØT RUDOLF ER IKKE LENGER LIKE RØD PÅ NESEN (takket være Teslaenes inntog i det private julegavemarked).

18.00: Årets veldedige formål: De som har havnet i FATTIGDOMSULYKKEN. Altså, alle som i løpet av året ble FORLEDET ut i fattigdom fordi de trodde de skulle bli lykkeligere. (Vipps direkte til mammaen til Mille #frøkenfattiglus).

18.15: TESLANISSEN #hipsterbudet #hoho ankommer med gaver #goldengoodybags

18.30: Vi avslutter med vår HELT EGEN JULESANG, forsanger, plastisk kirurg Dr. Rank:

ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS A YUMMIMUM #purefreshandfit.

NB! Minner om PELSVESTDISPENSASJONEN på øvre Vinderen i måneder med R.

Velkommen <3

