Tid for fotografering på Fjordgløtt, og når Lille Lerche og Mille Cornelia (15) skal i glass og gullramme spares det ikke på noe.

Dette er høstens tilbudspakker fra Fryd & Gammen elevfoto AS:

Alt 1 – Pakke A: Natural

Skoleeleven AS IS, det vil si med TANTE BERITS UNDERBITT, SKJEV SKILL OG TOMT BLIKK. Vi gjør oppmerksom på at velger man denne varianten er hverken KEBAB-KVISER eller SNUS MELLOM TENNENE reklamasjonsgrunn. Ta en EKSTRA KIKK på ungdommen din i dag (helst i dagslys) og forestill deg han/henne innrammet i gull. Er dette noe du kunne tenke deg å ha på veggen eller sende videre som julehilsen til onkel Alf? Hvis ikke, les videre.

Alt 2 – Pakke B: Best version

Skoleeleven fra sin BESTE SIDE. Her fjerner vi alt av kviser, smårift og fregner. Retter opp ujevne neser, rydder i kjeveområdet #tanteberitbittet og åpner blikket.

Har han/hun gamlingringer under øyene, dumboører, valpefett, snusleppe, melkebart, blått hår, hesteansikt, fuglebryst, kanintenner, tyrenakke, dobbelthake, hengegeip, tribal-tatovering, tannregulering, buse - eller ring i nesen?

Ikke fortvil, vi fjerner alt av PUBERTETSSTØY og legger på et ACNE-FILTER med full KARDASHIAN-CONTOURING, DOUBLE EMO CONTROL og MAKS SUN TAN EFFECT som gjør at arveonkel Alf GARANTERT kommer til å sette din sønn/datter øverst på peishyllen.

Alt 3 – Pakke C: Perfect prince/princess

Her utføres ALLE de nevnte retusjeringene OGSÅ på fellesbildet. I tillegg gjør vi ditt barn LIKE HØY (eller høyere) enn de andre, en anelse smalere/mer bredskuldret #valgfritt SAMT gir ham/henne et BLENDAHVITT SMIL, FRESH GANT-GENSER OG GLIMT I ØYET #xfactor.

Er det ønskelig, kan vi også legge en eim av gaming, uren hud og fett hår #favelafuzz over resten av klassen så din ungdom virkelig skinner. Her får du et bilde som ikke bare GJØR SEG I GULLRAMME, men også LEVERER på Facebook <3

NB! Svarer du allerede i dag, får du gratis sjarmtroll-filter med DOBBEL onkel-Alf respons-garanti. Takk for tilliten.

Serieskaper Lene Hval står bak stripene om Nora Helmer, som du kan lese hver lørdag på Aftenposten.no.

Nora Helmer har også sin egen Facebook-side.

