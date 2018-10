Lite er pinligere enn å bli bedt ut i naturen og bomme på dresscode.

Å stå midt i nikkersadelens storstue #fjellheimen med rosa tights og glittertopp eller på Instagram #pinkballroom med falmet anorakk, fett hår og skitne Gore-Tex bukser #favelanikkers ...

For at ingen skal være i tvil: dette er DRESSCODE, nature høsten 2018:

Ved kjente landemerker og utsiktspunkt

Her er det viktig å sjekke vær, vind OG kroppsforhold før man kler på seg (eventuelt AV seg). Ta frem ditt indre kompass og finn ut om tankekartet stemmer overens med kroppsterrenget: Peker brystene VELDIG MOT SYD for eksempel, er det kanskje like greit å beholde Kari Traa-trøyen på.

Har du i tillegg en del UPLØYD MARK som BINGOVINGER, TV-RUMPE, TØRT HÅR, HAMSTERHENG, KNEFETT, RIDEBUKSELÅR ELLER KAKAOHANDLES, gå for Gore-Tex rund baut. Hvis ikke er det fritt frem for alt fra tights til tiara (via tyll, turtleneck og/eller Traa-truser #instatourelements).

En ballong er prikken over i-en. Og har du ikke BALLONG for hånden, bruk et BARN ELLER BABY. Helst i matchende kompresjonstights #luckyfitnaturemum

Søndagsbrunsj, Frognerseteren

Pelsvest/vaffeljakke, Burberry-skjerf, turdiamanter, flanells-chinos, caps og ponni-tale #klassicelements. Dander gjerne med EPLEKAKE, ET KNIPPE FRESHE VENNINNER OG MATCHENDE HASHTAGS: #freshhair #iform #goodwibes #automn #burberry #realblondes #thatsundayfeeling #naturalbeauties #happyinstatour #lovemylife #osv.

Skogsbading, Nesodden

Her er ALT lov! Så lenge det er økologisk, fairtrade, beige, heklet, pustende, absorberende, vintage, arvet, kortreist, frynsete, slitt i kantene og har god karma. NB! Impregnerte overflater skaper UNØDVENDIG STØY og gjør det vanskelig å lage videoblogg på engelsk #mothernaturespeaks #virtuelsilence #thatrealnaturalfeeling

Rundt leirbålet

Her er det ET MUST med hjemmestrikket genser, lufttørkede Cecilie Skog-krøller og lange ben #casualbonfireish. Sandblåst kurv og rekved er perfekte accesoires til lyng, mose og hud. Style med REINSDYRSKINN, BUSTETE BARN OG PINNEBRØD #glutenfritt. NB! Lykter i messing #aupairbårne er lekkert til nougat-fargede UGGS. Tips: PHOTOSHOP INN BÅLET ETTERPÅ. Da får flammene større intensitet og du unngår bållukt i hairextensionen <3 #godinstatur

