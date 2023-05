We Don’t Need Another Hero

Tina Turner ble superstjerne mot alle odds. Nå er hun død, 83 år gammel.

Ingen har fortjent stjernestatusen mer enn Tina Turner (1939–2023). I juni 1987 opptrådte hun på Valle Hovin i Oslo. Hun var en av verdens største konsertartister i flere tiår. Foto: Morten Hvaal / NTB

24.05.2023 23:12 Oppdatert 24.05.2023 23:37

Da Tina Turner fylte stadioner og foret publikumsmassene med hits som «What’s Love Got to Do with It», «We Don’t Need Another Hero» og «Private dancer», var det bare få år siden hun var regnet som uselgelig.

Som en avdanket, svart, kvinnelig artist i 40-årene, var hun på begynnelsen av 1980-tallet alt annet enn platebransjens drømmesatsing. Hun nektet å gi seg – og vant.

Hennes største kunstneriske øyeblikk er mye eldre. I mai 1966 kunne amerikanerne for første gang høre «River Deep Mountain High». Nå regnes den blant pophistoriens største låter.

Det er altså 57 år siden Tina Turner sto i Gold Star studios i Los Angeles og sang de samme linjene om igjen og om igjen, etter hvert så gjennombløt av svette at hun kastet blusen og fortsatte i bare BH-en.

– Jeg må ha sunget den 500.000 ganger sa hun senere til musikkmagasinet Rolling Stone.

Turner vs. Spector

Den som nær drev henne til vanvidd, var produsent Phil Spector, en 26-åring som ga små popsanger katedral-lyd. Kvinnen han pisket til å yte over evne, var vant til å bli kjørt hardt. Hun var gift med bandleder, gitarist og låtskriver Ike Turner, en mann som forlangte å få det som han ville og kunne bruke rå makt for å få det.

fullskjerm neste Tina Turner sammen med Beyonce under Grammy Awards i 2008. 1 av 8 Foto: Mike Blake / Reuters / NTB

Ike var allerede en dreven rhythm ‘n’ bluesartist og stjerne blant svarte i sørstatene da 19-årige Anna Mae Bullock grep mikrofonen i bandet hans, Kings of Rhythm. Det skjedde på Club Manhattan i East St. Louis i Illinois i 1958. Hun var sammen med bandets saksofonist, Raymond Hill, som hun fikk et barn med samme år.

Anna Mae Bullock - Tina Turners opprinnelige navn - ble født da 2. verdenskrig var et par måneder gammel. Hun hadde en kjærlighetsløs oppvekst. Foreldrene brydde seg lite om henne, så hun bodde det meste av barndommen hos strengt kristne besteforeldre i fillebyen Nutbush i Tennessee. Der lærte hun å synge i kirken.

Skulle bytte henne ut

For en fattig, svart jente i den sterkt segregerte delen av USA, var fremtidsutsiktene dystre og hverdagen tøff. Anne Mae hadde ett sterkt ønske: Å bli sykepleier. Som tenåring flyttet hun til søsteren i St. Louis for å prøve å realisere det.

Det var slik hun rotet seg bort i Ike Turner. Etter opptredenen i Club Manhattan lot Ike henne få kore med bandet. Da han skulle spille inn låten «A Fool in Love», dukket ikke sangeren Art Lassiter opp i studio. Ike ba Anne Mae ta over jobben, så de fikk en prøveinnspilling ut av den allerede betalte studiotiden. Plateselskapssjefen i Sue Records ble så imponert over det han hørte at han skal ha forhåndsbetalt Ike rundhåndet mot at de beholdt Anne Maes sangopptak.

Ike bestemte seg for å gi ut innspillingen under navnet Ike & Tina Turner. Ved å unngå å bruke Anne Maes navn kunne han bare bytte henne ut med en annen kvinnelig sanger når det måtte passe og fortsatt kalle henne Tina Turner. Han skulle faktisk gjøre det. Da hun senere det året lå på sykehus, holdt han konserter med en prostituert, som ble introdusert som Tina Turner.

Hadde funnet gull

For «A Fool in Love» ble en solid hit som nådde 27. plass på USAs hitliste. Uvanlig høyt i 1960 for røff, svart musikk utgitt av et lite plateselskap. Den ble solgt i over en million eksemplarer. Ike skjønte at han hadde funnet gull i denne høyenergiske, unge kvinnen. Stemmen hennes var rå, sexy og hadde en sår undertone som grep folk. Sammen var de dynamitt. Paret fikk en sønn samme år.

De to giftet seg i 1962 og turnerte intenst. Tina, som hun ble vant til å hete, var mor til to småbarn, sang opptil 300 konserter i året og hadde en ektemann med en ustabil psyke og høyt pilleforbruk. Ike slo og voldtok henne. Tina Turner fortalte alt i selvbiografien «Jeg, Tina» i 1986. I intervjuer innrømmet Ike senere at han hadde slått.

– Hvis hun sier at jeg misbrukte henne, så gjorde jeg kanskje det, sa han til musikkmagasinet Spin.

I 1965 slet paret. De klarte ikke å lage nye hitlåter. Ike kunne gi Tina skylden for det. Men de var en forrykende opplevelse på scenen og superprodusent Phil Spector falt helt for Tina da han så dem på klubben Galaxy i Los Angeles det året. Han hadde aldri hørt en kvinne synge som henne. Han fikk henne til å synge inn «River Deep Mountain High».

Jagger dukket opp

Mens de holdt på i studio, dukket Mick Jagger opp. Han ble så imponert over låten at han inviterte Ike & Tina Turner til å varme opp på den kommende The Rolling Stones-turneen i Storbritannia.

Innen Spector hadde fått perfeksjonert hver lille lyddetalj, hadde innspillingen kostet 22.000 1966-dollar. For en single! De fleste klarte å lage fem album for den prisen. Men så ble det også det mesterverket Phil Spector hadde planlagt.

– Det er en perfekt plate fra begynnelse til slutt. Det ville være umulig å gjøre det bedre, sa George Harrison i The Beatles.

Den ble en stor hit i England. Suksessen der gjorde at Ike & Tina Turner fikk et fotfeste i Europa. Turneen med The Rolling Stones ga stor uttelling. Men Ike ble stadig med labil og var notorisk utro. Det var ikke tilfeldig at medlemmene i kortrioen Ikettes stadig ble byttet ut. Flere av dem ble gravide med Ike.

Da duoen holdt forrykende konserter på turné med The Rolling Stones i USA i 1969, slo de endelig ordentlig gjennom på hjemmebane også. Tina var eksplosiv på scenen. Deres høytrykksversjon av Creedence Clearwater Revivals «Proud Mary» nådde helt til 4. plass på den amerikanske hitlisten høsten 1970.

Problemene og Ike

De var endelig stjerner og hadde store inntekter. Problemet var at det meste gikk til å finansiere Ikes kokainkjør. Tina hadde uansett knapt fått en dollar noen gang. Kokainen gjorde dessuten ektemannen enda mer voldelig. Ike & Tina Turner var relativt store stjerner, men hun levde i et helvete.

I 1973 ble «Nutbush City Limits» duoens siste klassiker og en stor hit i Storbritannia. Tina skrev teksten om fillestedet hun vokste opp. Etter å ha blitt slått voldsomt i ansiktet av ektemannen sommeren 1976, fikk hun nok. Hun rømte i blodige klær og med bare 36 cent og et kredittkort til Mobils bensinstasjoner i lommen.

Slik begynte Tina Turner kampen for egen tilværelse og artistkarriere. Hun laget to soloalbum før hun ble betraktet som oppbrukt av platebransjen. Få artister har vært så parkert som Turner var i 1980.

Men i 1982 ble hun kontaktet av unge britiske synthmusikere i gruppen Heaven 17. Sammen laget de en versjon av Al Greens «Let's Stay Together». Hun var 42 år gammel, men opptredenen på Momarkedet den sommeren viste at det var mer krutt i henne enn de fleste gjennombruddshissige 20-åringer.

Ettertraktet igjen

«Let's Stay Toghether» krøp opp til 6. plass på den britiske hitlisten. Plutselig var hun ettertraktet igjen. Plateselskapet Capitol været at det var mer å hente. De ville smi mens jernet var varmt. 90 prosent av låtene til comebackalbumet «Private Dancer» ble rasket sammen og innspilt på 14 hastige dager i London. Mark Knopfler hadde en melodi som han hadde laget til Dire Straits. Han skrev raskt en tekst og tilbød den til sin heltinne. Det ble tittellåten på albumet, som ble utgitt i 2014 og nå er solgt i over 25 millioner eksemplarer.

Det er kanskje tidenes mest usannsynlige comeback. Tina Turner ble megastjerne over hele verden. Tatt i betraktning det motet og den energien hun var i besittelse av, ble hennes kommersielle høydepunkter de neste 30 årene forbløffende strømlinjeformede og konvensjonelle, men desto mer innbringende.

Ike døde 76 år gammel i 2007 etter minst fem ekteskap. Han hevdet selv at det var 13. Tina Turner ble i 2013 sveitsisk statsborger og sa samtidig fra seg sitt amerikanske. Hun levde et rolig og velbeslått liv i Zürich, der hun dyrket buddhisme.

Det er ingen tvil om hvem som vant til slutt.