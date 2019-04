Vet du hvor lang NEDBETALINGSTIDEN egentlig er på gamle affærer? Hva som er de REELLE omkostningene av gutteturer? Og om du virkelig har DEKNING PÅ KONTO til å rokke om på nok en barnehelg?

Kort sagt: Har du kontroll på egen karmakonto? Først ut: Torvald #eksmann.

Torvalds karmakontoutskrift/første kvartal:

Tirs. 8/1: Droppet storforeldremøte. Mente at BÆRESJALKURS MED KULL-TO-KNOLL var en bedre idé enn temakveld om tenåringer og rus. (Regn med oppfølgingsspørsmål når politiet banker på for å avlevere LITT UHELDIG SØNN og du åpner iført batikksjal #hasjpledd).

Søn. 20/1: Leverte barna med hodene FULLE AV LUS i en såpass størrelsesorden at de uten tvil har vært der hele uken. Lusene altså. Barna er jo LOVPÅLAGT å være hos deg ALLE PARTALLSUKER #remember. (NB! Husk å fortelle Ginger #troféwife at lusekur ikke under noen omstendigheter må tas i siste trimester #gravideharam.)

Fre. 1/2: Gjorde PLUTSELIG KRAV PÅ Elisabet Werp-bildet #favoriteartpiece fordi det visstnok passet så bra til de nye zen-fargede vinduslamellene #pornostrimlene på soverommet #werpekassen. (Tips: Sjekk lerretet for SKJEGGKRE #karmakryp).

Man. 11/2: Fikk SKIVEPROLAPS etter å ha tøffet seg en hel PARTALLSHELG i kølsvart bakke med guttaboyz #gaianapagangsters på Hafjell. (Say no more).

Søn. 16/03: Insisterte på Å GÅ BIRKEN selv om Lille Lerche (15) #øyensten skulle delta på sitt første cheerleading-stevne EVER som flyer #onceinalifetimeexperience. (Ble slått av karmakollega Krogstad #fatlawyer med hele tretten – 13 – minutter.)

Fre. 5-søn. 7/4 (Mrk: Nok en PARTALLSHELG): Under dekke av «viktig jobb-møte», viste det seg å ligge en HELT ORDINÆR LOVE-TRIPP til klisjeene over alle klisjeenes by, nemlig Paris #solastyear. Gikk rett i alle HONEY-FELLENE på rekke og rad: Eiffeltårnet, Epicure, Pont des Arts #younameit.

La deretter i kjent FOIE GRAS-HYBRIS ut patetisk hjerte-selfie med Bouillabaisse i skjeggstubbene og sengehalm i blikket. Ved siden av satt Ginger (antagelig) iført fransk åpning, med (helt sikkert) ny Vuitton-veske og ruget på sine (kronisk) befruktede egg. (Regn med TVILLING-GINGERS MED KOLIKK innen året er omme #tideneskarmakreditt).

Resultat: Massiv ubalanse på konto. Ett råd: Gå i deg selv. Og (for maks karmautbytte) kutt hovedutgiften #strengen mens du likevel er innom #makan.

Serieskaper Lene Hval står bak stripene om Nora Helmer, som du kan lese hver lørdag på Aftenposten.no.

