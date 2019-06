Som serieskaper er jeg selv ansvarlig for å både møte opp på kontoret og gjøre jobben jeg skal. Dette er litt som å oppnå en kvinnelig orgasme:

Om ikke alt ligger til rette for det – omgivelser, tankesett, vindretning – så er det ikke engang vits å prøve.

Jeg må påpeke at jeg egentlig har en veldig god arbeidsmoral. Jeg tok bare ut to sykedager i løpet av de tre årene jeg jobbet som sykepleier, for eksempel. Som frilanser har pipa derimot fått en helt annen, mer passiv lyd.

Her er en liste over ting som har hindret meg i å gjøre jobben min:

1. Jeg følte at jeg kom til å bli syk

Du vet når du føler deg litt slapp og derfor tar tre dager «me-time»? Nei?

2. Jeg gruet meg til et foredrag

Jeg måtte utsette Aftenposten-spalten min en hel uke fordi jeg gruet meg sånn til et foredrag jeg hadde sagt ja til lenge i forveien. Etter dette har jeg sagt nei til alle foredrag.

3. Jeg latet som jeg jobbet

En gang hadde jeg ingen ideer, men hadde heller ikke lyst å innrømme dette personlige nederlaget for meg selv eller min kontorkollega Malin, så jeg endte opp med å late som jeg jobbet i seks timer.

4. Noen hadde skrevet noe stygt om meg på internett

Da var det helt imperativt å synes synd på meg selv i noen dager.

5. Jeg prøvde å spise sunt

En mandag etter jul hadde bestemte jeg meg for å prøve meg på en såkalt «sunn uke» for å komme meg i form etter juleferien. Dette brukte jeg på en eller annen måte alle jobbtimer på.

6. Jeg gledet meg til ferie

En gang gledet jeg meg så mye til ferie at jeg måtte gå hjem.

