Nå holder det med antikke lover, virkelighetsfjerne eksempler og x-er som forblir ukjente! #solastyear. Hva skjedde med alminnelig, anvendbar, stedstilpasset matematikk?

1a. Advokat Krogstad #alfahann feirer nokså rund dag på stedet sitt i Marbella. Hans nye kone #troféwife, Camilla Chantal Butenschøn (24) kaster selvfølgelig glans over feiringen. Bruk trofékonekonstanten (frues alder < ½ x egen alder) og finn ut hvor gammel Krogstad egentlig blir.

1b. En gjennomsnittlig trofékone har en BMI på 17 (kilo delt på høyde i annen). Mammaen til Mille måler 1,69 på silkelesten (eksklusive 11 centimeter Louboutines) og veier 66,3 kg (før lunsj). Kan hun gå under betegnelsen trofékone?

1c. Camilla Chantal ønsker å overraske sin mann med nye vipper #deluxenaturebust til den store dagen. Et gjennomsnittlig øyenlokk klarer å løfte 30 gram. Hvor lange vipper kan hun investere i, og samtidig klare å holde øynene åpne hele kvelden (selv med Torvald som bordkavaler)? Vippevektforhold: 0,55 gram/mm vipp.

2a. Lille Lerche #øyensten har fått 55.000,- i konfirmasjonsgave og ønsker å handle veske for 15.000-ish. Michael Kors #faveladesign har en prisfallrisiko på 10 prosent, Louis Vuitton #grombag, en forventet verdistigning på 15 prosent. Risikoen for å bli frastjålet veskene er henholdsvis 2,5 prosent (Michael Kors) og 12 prosent (Louis Vuitton). Hvilket merke bør Lille Lerche gå for?

2b. Sannsynligheten for at Lille Lerche skal komme med på ledende russebuss er seks ganger større med Louis Vuitton, men fordi sistnevnte er noe tyngre, er sjansen for å pådra seg veskealbue #designerknekk (og kanskje måtte ta et hvileår før Handels) dobbelt så stor som med Michael Kors. Hva bør Lille Lerche velge for å holde veskebalansen konstant?

3. Dr. Rank svinger hjemmefra #krøsussvingen på sin karbonracer presis klokken 08.05 som vanlig (bortsett fra fredager, da er han på Hvasser #hyttekontor).

Samtidig får Torvald vite at Joy #au pair er syk og at han selv må ta Teslaen og levere kjærlighetsbarnet #gingergirl i barnehagen. (Ginger #bonusmor er på jentetur til Palma). Fordi Torvald må kamuflere noen hodelus på vei inn, bruker han 8 minutter lengre tid enn vanlig. Dr. Rank på sin side, får ballene i klem ved Hanches Orangerie og må stoppe 1,5 minutt for å få dem på rett kjøl.

Dr. Rank har en gjennomsnittsfart på 55 km/t, Torvald ligger på vel 73 km/t. Når braker de sammen i Ullevålsveien?

Husk! Les oppgaveteksten nøye.

Serieskaper Lene Hval står bak stripene om Nora Helmer, som du kan lese hver lørdag på Aftenposten.no.

