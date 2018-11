Jovisst kan lykke kjøpes! Krogstad & partner tilbyr nå tilsammen 2000 kvm ren lykke med tøffelavstand til alt fra Teslagarasje, tabata og trøffelpostei. Hør bruset fra jacuzziene uten å slippe ferskvarediskene av synet-ish ...

Lene Hval

«Enkelte steder er helt spesielle. Du kjenner det med en gang. Det er noe med kombinasjonen DYRT MATERIALVALG, NYE KJØKKENLØSNINGER OG GAMLE PENGER.

Muligheten til å gå inn i en gourmetbutikk, få tak i FERSKE TIGERREKER og ta heisen rett opp i egen designerstue. Eller det å kunne tusle ned på lørdagsformiddag og spandere på deg selv en CHAI LATTE, kun iført leopardmønstret morgenkåpe.»

Lene Hval

«Det er duften av NYBRENTE KOPI LUWAK-BØNNER fra første etasje. Vissheten om at det finnes FERSK ANTILOPEBIFF under føttene dine. Den barnlige gleden over å rusle inn i treningsstudioet i bare PALJETT-TØFLER. Eller på apoteket, om du vil. Når du går tom for SEROXAT OG GLIDEMIDDEL.

Lysten på SPELTCROISSANTER #glutenfrie i det ene øyeblikket, og NY PELSVEST #fradonnakaran i det andre. Å miste KÄHLERVASEN I MERBAU-PARKETTEN akkurat i det gjestene #yummimummiene ankommer med roser, men le hjertelig av det hele, fordi det bare er å SENDE NED AU PAIREN #joy for å kjøpe en ny. I gull. Akkurat slik er det å bo på toppen av Norges fresheste shoppingsenter, Fjordgløtt Park Panorama».

Hvorfor bruke dyrbar tid på å FINNE lykken, når den kan KJØPES kvadratmetervis gjennom Krogstad & Partners?

Lene Hval

Ta kontakt med Nora Helmer, autorisert Lykkemegler & prospektpoet allerede i dag. Garanti: Er du ikke lykkelig innen 40 dager, tilbyr vi en EKSKLUSIV, BATTERIDREVET ØYEÅPNER med DOBBEL blår-effekt #fjordgløttparkpanorama #purehappiness

Serieskaper Lene Hval står bak stripene om Nora Helmer, som du kan lese hver lørdag på Aftenposten.no.

