Slik føler du EKTE fattigdomslykke:

Forbarm deg over den gamle familievillaen: Selv om den BÅDE er østvendt, har fiskebensparkett og ligger på Frøen #så1960. Spartansk chic er det nye shabby!

Sørg for velutstyrt vinkjeller og godt med sportsboder. Det ligger STOR TILFREDSTILLELSE i å bare kunne gå ned trappen og hente opp en 23 ÅR GAMMEL BORDEAUX eller en classic Wilson-racket i valnøtt #tryit

Lene Hval

Plei rik onkel i Amerika og/eller skral grandtante på Hovseterhjemmet. (Eventuelt sett au pairen på saken).

Lag litervis med økologisk cider fra egen eplehage #fattignektar

Arv noen hytter: Dropp turene til Marbella og dra isteden på hytta. Når du først blir vant til det, er det ganske deilig. Å sitte på EGEN DYPVANNSBRYGGE og skue utover havet, eller på overbygd skiferplatting og høre regnet TROMME MOT KOBBERRENNENE ... #loveit. (Bare husk å sjekke deg for flått før du er tilbake i boblebadet).

Lene Hval

Start et lokalt surdeigskollektiv. Og legg opp hverdagen etter GJÆRSOPPENS DØGNRYTME. Visste du at to surdeigsatser ALENE kan mette opptil 5000 nyfattige? (Schakenda 6, 1-14)

Kok suppe på gamle spikermatter, dyrk deg selv i privat paviljong, MEL DIN EGEN MORKAKE #fattigmannsfillers (Husk! Nød lærer ALLTID fattig mummi å forbli yummi.)

Ikke kast ut mannen selv om han har gått ut på dato. En MODEN ALFAHANN eller VELLAGRET PARTALLSDATE, er alltid greit å ha i bakhånd #yummi. (Bare pass på så han ikke mugner.)

Kort sagt: Det handler om GLEDEN ved å deponere, fermentere, finne i boden, i fryserommet, dobbeltgarasjen, matkjelleren, på loftet, i walk-in-closet, i annekset.. om å kjøpe på avbetaling eller så langt det går, unngå å måtte dra eget kort ...

Helt til slutt: Ikke glem det gamle visdomsordet av Finn Scjøll #fattigfinn:

Eier du mer enn SJU KÄHLERVASER, er det vanskelig å vite hvor du skal sette rosene. (NB! NB! De du har plukket i EGET orangerie).

Lene Hval

Serieskaper Lene Hval står bak stripene om Nora Helmer, som du kan lese hver lørdag på Aftenposten.no.

Nora Helmer har også sin egen Facebook-side.

