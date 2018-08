Veskehotell:

Da veskeparken på Fjordgløtt i det siste har eskalert kraftig, også i de lavere klassene #michaelkorsarea, har FAU besluttet å innføre VESKEHOTELL #aupairbemannet på skolen.

Flere på sjette trinn var i fjor så engstelige for at noen fra terrasseblokkene #favelaen skulle stikke av med veskene deres, at de har STORE HULL i pensum.

Sånt er ikke hyggelig, og kan få enorme konsekvenser. Hva hvis det er DIN DATTER som må legge MEDISINKARRIEREN på hyllen fordi Vilde Fredrikke #ranselrikke har sendt lange LUIS VUITTON-BLIKK hele høsten?

Lene Hval

Og HVOR er foreldrene? Vi snakker kun 17.000-ish (knapt nok nye felger til Birken-sykkelen) så hadde RANSEL-RIKKE blitt til VESKE-VILDE og problemet ute av verden #makan.

Allergenfri-skole:

I tillegg til allerede gjeldende restriksjoner hva gjelder HVETE, NØTTER, FISK, EGG, FIRST-PRICE-PRODUKTER, MELK, BUTIKKBAKT BRØD OG SUKKER I ALLE FORMER, har vi i år også måttet innføre forbud mot EPLER.

Charlotte Chantal (i 4c), har etter en lei episode i NYC #bigapple i sommer, blitt HYPER-INTOLERANT mot eple-kjerne-støv #appleattac. Det holder at hun sitter ved siden av en med kjernehusånde, så vil hun bli SUR, URIMELIG og etterhvert gå i ALVORLIG HVILEMODUS.

Lene Hval

Målet er at Fjordgløtt skal være en HUNDRE PROSENT allergenfri-skole. Og vi nærmer oss!

Designermatpakke:

Helt til slutt, ikke bruk tid og krefter på å SKJÆRE UT PARMA-SKINKEN i stjerner og måner #soveryverylastyear.

FAU har gått til innkjøp av en rekke lekre PÅLEGG-UTSTANSERE i høstens aller fresheste must-have design. Både tidsbesparende og trendy. Finnes i KOBBER, MESSING OG ROSEGULL.

Bestill allerede i dag så er den i funkis-hus i god tid før første foreldrefest #endrøssmammapoeng

God skolestart <3

Lene Hval

Serieskaper Lene Hval står bak stripene om Nora Helmer, som du kan lese hver lørdag på Aftenposten.no.

Nora Helmer har også sin egen Facebook-side.

