Etter en famøs tur sitter vi nå endelig på balkongen i Marbella. Hashtag: tidenes flykaos.

10 minutter siden

Noen som savner en neonfarget First price-koffert full av badetunikaer merket HM?

... og selv sitter stuck med en casual feriegarderobe i klassisk palett? Hashtag: tidenes flykaos.

Etter en famøs tur via Schiphol, Heathrow, kongens by og fandens oldemor sitter vi nå endelig på balkongen i Marbella og kjøler oss ned med et glass lyserødt.

Snakk om å dra over bekken etter saltvann!

13 timer tok det, hvis du plusser på de fire vi brukte i Malaga for å vente på bagasjen som likevel ikke kom. Og de tre hvor vi satt i covid-transit i København og spiste røde pølser (har ikke danskene hørt om kimchi?) Og de to hvor vi (tradisjonen tro) prøvde å få løs Christopher Niels #turbobob etter at han satte Hoka-lissene fast i rullebåndet ...

Hvor LV-kofferten har tatt veien, vet fåglarna. I hvert fall ikke kundeservice hos SAS.

Går man ut ifra den grønne «plastbyttingen», fullstappet med polyestertunikaer, hormonplaster og grelle T-skjorter, som nettopp ble levert her på døren, befinner den seg på et tostjernes hotell i Alanya med veggdyr og utsikt rett i lyssjakten.

Og hvem vet, kanskje sitter det en Heidrun Martinsen eller Hege Monsen (aka HM), svett og utilpass på en tyrkisk strand i hvite designerchinos og beige topp fra Isabel Marant ... mens hun slurper i seg kaffe-Baileys.

For sånn kan det gå når hodet ikke er med når man pakker. Det gjelder for både kofferter OG fly.

Regelen er nemlig: Hold deg til få farger. Sats på en nøytral basisfarge og velg deretter ytterligere to farger som passer til denne. På den måten kan du mikse og matche uten at det skjærer seg. Merk: uten at det skjærer seg!

Det burde med andre ord ha ringt en «charms»-bjelle eller to hos flycrewet da det i mengden av billige, neonfargede kofferter plutselig befinner seg en lekker, mørkebrun designersak – og det på vei til Tyrkia #fattigmannssyden!

For ikke å snakke om denne skrikende plastbyttingen som landet i selveste Marbella #beachofwhitecotton.

Hva lærer de egentlig der på flyskolen? Og så er de frekke nok til å kreve høyere lønn! Verden står ikke til olsok #makan.

Følg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Serieskaper Lene Hval står bak stripene om Nora Helmer, som du kan lese på Aftenposten.no. Nora Helmer har også sin egen Facebook-side.