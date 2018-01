Altså, når det begynner å versere rykter om at vi jobber deltid for å kunne shoppe på CC Vest!?

En ting er at vi innimellom shopper på CC Vest, men at vi jobber deltid? #makan.

På tide med en aldri så liten oppklaring:

Ingen yummimummies jobber deltid.

Hvis det er noen som jobber deltid, er de antagelig NURSES AND TEACHERS #favelamummies.

Selvfølgelig hender det at vi, som alle andre, shopper på CC Vest. Hvis vi er out of duftlys, cottage cheese eller Pucca-tea #basicstuff og ikke skal til London eller Milan før TIDLIGST ved månedsskiftet.

MEN for å ha det helt klart: Vi yummimummies jobber ikke!

Når skulle vi fått tid til det?

Er dere klar over hva som kreves for å vedlikeholde shell-nails, hair-extensions, friendships, bikini lines, ettervekst, tight gap, sun tan, bonsaitrær og fondvegger?

Lene Hval

Hvor LANG en lunsj egentlig bør være før den tas SKIKKELIG opp i kroppen?

Ikke dermed sagt at vi ikke gjør noe for fellesskapet.

Vi er sjelecoacher, interiørstylister, mindreaders, pilatesbloggere, aurafotografer, vulvatolkere og sjamaner #heartworkers.

Vi er rett og slett LIMET som gjør at vestkanten IKKE RAKNER fullstendig!

Dessuten har 9 av 10 yummimummies jevnlig webinar i alt fra TAROT via HERREHVISKING til INTUITIV POETRY.

Lene Hval

Få er klar over hvor slitsomt det er å være på mindlessness-seminar i NYC for så å sette seg RETT PÅ FLYET til Marbella for å hjelpe en venninne med å velge mosaikk til gjestebadet.

Å dra fra workshop til workshop, hytte til hytte, svitsje hodet fra HVORDAN FINNE DITT KRAFTDYR til SLIK FERMENTERER DU GRØNNKÅL MENS DU SITTER I SQUAT #multifnasking

Og kall det gjerne kick offs eller business-meetings #whatever.

Vi yummimummies derimot, foretrekker å kalle ET SPA-DØGN FOR ET SPA-DØGN.

For selv vi blir ørlite gustne om vinteren. Får tørt hår, sprukne hæler, skitten aura.

Det er også mange der ute som ikke vet at Botox faktisk fryser ved 8 minus.

Hva gjør vi med det? Vi drar til en skjønn venninne som driver YOGA-RETREAT OG SVINEPELSOPPDRETT i Sør-Afrika.

Lene Hval

Kjenner litt på energier, pelskvaliteter og tilstedeværelse.

Tar ansvar.

Mange av oss har opp mot 100 reisedøgn i året. Ikke rart vi sliter med KRONISK JETLAG!

Så alle disse pensjonspoengene #boring kan dere bare beholde.

Vi har nok Eurobonus-poeng til å reise BUSINESS like inn i evigheten <3

Serieskaper Lene Hval står bak stripene om Nora Helmer, som du kan lese hver lørdag på Aftenposten.no.

Nora Helmer har også sin egen Facebook-side.

Fikk du forresten med deg forrige Tegnehanne-stripe?: Idet jeg skriver dette, er det én uke til jeg tar en seks ukers ferie fra hverdagen og drar på tur gjennom Mellom-Amerika