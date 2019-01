Fredag var det duket for Yummi Awards #husmorprisen i Pilateslåven på Vinderen. En prisutdeling for freshe yummiemummies med 3,5 barn, Kitchenaid og au pair innenfor Ring tre #goldensirkel.

Nytt av året: Siden menn kun er BÆRERE av husmor-genet (det videreføres via sønner, men slår bare ut på døtre) og derfor av naturlige årsaker ALDRI vil kunne nå helt til topps i kåringen, har juryen (v/Nora Helmer) opprettet en egen kategori: Årets Catch #housekeepinghunk.

Årets Nykommer #troféwife: Hermine von Silkeskjerf (23)

Hermine seilte inn fra sidelinjen #nordstrandplatået som Fabians (55+) kone nummer fire i fjor og har virkelig gjort seg bemerket. Ikke bare har hun en FABELAKTIG FINISH #glutenfri på cup-cakesene #husmorpoeng, men er det noen som kan kunsten å forflytte seg over tidssonene (gjerne fra Dubai) uten at det synes, ikke engang som en liten SKRUKK på chinosene, er det henne.

Hun gir ut glansede coffetable-bøker om hvordan KOKE MISO-SUPPE PÅ SPIRER med den ene hånden, mens hun får lagt DOBBEL SHELL-LACK #korallfarvet på den andre. Og har alltid oppdatert både blogg, bryster og bryn. Snakk om queen of multitasking! Som om ikke det er nok har hun en HELT FANTASTISK personlighet.

Årets Business: Mammaen til Mille (25 + moms-ish)

KLARER DU ÉN MANN, KLARER DU TO, sies det. Og er det noe Mammaen til Mille kan, er det menn. Trikset er å sørge for å alltid ha et par i bakhånd (gjerne gifte) og til enhver tid ha full oversikt over hva de er verdt på det PRIVATE ALFAHANNMARKEDET #jettegryta.

Så er det bare å slå til når de er MAKS HØYE på egen fortreffelighet og EKSTREMT LAVE på selvinnsikt. (Det vil si rett før de går til anskaffelse av katt #eljaguar og/eller Fatbike #hund). For så å dumpe dem rett før alfa-aksjene #pungen synker og vikene stiger. Men IKKE FØR de har satt over hytta, stedet på Marbella og villkatten #thegoldengoodies på deg #tjuhu.

Årets Catch #housekeepinghunk: Torvald (50) #eksmann

Fra å være en som trodde FONDVEGG var maks investering i egen stue og KITCHENAID en stasjonær au pair spesialtilpasset kjøkkenet, har læringskurven vært bratt. Ikke bare har han fått to kjærlighetsbarn på rappen og begynt å ta INN OG UT av oppvaskmaskinen, men han er faktisk også observert på BÆRESJALKURS!? (Hva blir det neste, Torvald, fermentering av egne tøfler?)

På god vei til å bli en mummi med andre ord, men beklageligvis ikke særlig yummi. For her snakker vi SOLID PAPPAKROPP og TYDELIG STRESSMANKE #kulltolook. Noe som (by the way) trekker MINST like mye ned som grevinneheng, ettervekst og chablis-handles. Pst: Spre gjerne informasjonen. #vinderenyummiawards2018.

