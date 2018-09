For tre uker siden flyttet min samboer Jostein midlertidig ned til Gran Canaria for å jobbe i produksjonen av TV-programmet Love Island, og det var her det startet.

Det som da begynte som et forsøk på å sette meg inn i Josteins jobb og liv der nede, har utviklet seg til å bli en besettelse av dimensjoner.

Jeg startet på episode 1 av både Love Island og rivalprogrammet Ex on the beach for sammenligning. Og siden det har jeg vært hekta.

Hanne Sigbjørnsen

Begge programmene interesserer meg på hver sin måte. Jeg ser på Ex on the beach av samme grunn som at jeg ser på dokumentarer om seriemordere og fortsatt er Facebookvenn med folk jeg gikk på ungdomsskolen med.

Det fascinerer meg at det finnes mennesker som er sånn.

Hanne Sigbjørnsen

Love Island derimot, appellerer til den delen av meg som liker å se samme romantiske komedie 15 ganger. Eller å spille The Sims.

Jeg vil bare se relaterbare mennesker bli forelsket, ligge sammen, få barn og så dø en forvirrende død i et rom uten en dør, eller et basseng uten en stige.

Hanne Sigbjørnsen

For dere som ikke har sett noen av programmene:

Ex on the beach er som en gjeng drita fulle blodtørstige sexhyener fanget i en bunkers sammen, og Love Island er som en harmonisk sekt der de som ligner mest på hverandre, finner sammen og snakker om å «connecte».

For å illustrere poenget:

Love Island episode 1:

Hanne Sigbjørnsen

Ex on the beach episode 1:

Hanne Sigbjørnsen

Love island episode 6:

Hanne Sigbjørnsen

Ex on the beach episode 6:

Hanne Sigbjørnsen

Mens jeg ønsker Love Islanderne alt godt i livet og at de skal finne den store kjærligheten, så fantaserer jeg stadig om å sparke samtlige av Exene ned i en bunnløs brønn, bare for å være sikker på at jeg aldri møter dem i det virkelige liv.

Jeg begynner faktisk å bli så hekta på disse deltagernes liv at det har begynt å gå ut over mitt eget.

Her om dagen gikk jeg hjem fra fest tidlig for å se på Love Island. Jeg så med stor iver på at et av mine favorittpar var i ferd med å skulle ligge sammen for første gang. Det var et intenst øyeblikk for meg, og sikkert også for dem.

Hanne Sigbjørnsen

Men så fikk de ikke slått av lyset.

Hanne Sigbjørnsen

Så de endte opp med å IKKE ligge sammen likevel! Jeg var selvfølgelig overbevist om at dette utelukkende var Josteins feil.

Hanne Sigbjørnsen

Hvem skulle trodd at å se mennesker simpelthen bare eksistere i Syden kunne bli en av mine fremste interesser? Ikke jeg. Men sånn er det blitt.

