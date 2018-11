Jørgen Carling, Marta Bivand Erdal, Bård Harstad, Carl Henrik Knutsen, Trude Lappegård, Torbjørn Skardhamar, Gudrun Østby. Forskere ved Institutt for fredsforskning (PRIO) og Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo (UiO).

Forskningsrådet har – uten forvarsel – tatt mål av seg å snu opp ned på hvordan forskning kvalitetssikres, forbedres, vurderes og deles. Til grunn for dette ligger ingen utredning, ingen høring og tilsynelatende ingen overbevisende dialog med politiske myndigheter.

Dette bryter med vår styreform. Når norske myndigheter setter reformer ut i livet, skal det være kunnskapsbasert. Hvilke utfordringer er det som skal løses og hvordan kan det best gjøres? Forvaltningen gjør et grundig forarbeid, det inviteres til høringsinnspill og den endelige avgjørelsen skal være en velinformert politisk beslutning. Vi har både lovverk og tradisjoner som har til mål å sikre dette gode styresettet.

Ansvaret ligger hos forskningsminister

Det er ikke bare prosessen bak forskningsreformen som er urovekkende. Nobelprisvinner Edvard Moser kaller reformen «det verste forskningspolitiske utspillet jeg har sett» og viser til at det vil få katastrofale konsekvenser for norsk topp-forskning. Jusprofessor Hans Petter Graver påpeker at Forskningsrådets fremferd er i strid med forvaltningsloven. Svært mange andre har også tatt til orde mot reformen.

Ansvaret ligger hos forskningsminister Iselin Nybø (V). Hun har villig frontet reformen. Men når hun lar seg intervjue, veksler hun mellom å henvise til Forskningsrådet og å uttale seg på en måte som viser at hun ikke er blitt tilstrekkelig orientert om hva reformen kan innebære. Kunnskaps- og forskningskomiteen på Stortinget har tilsynelatende heller ikke vært aktivt involvert i en av de mest omfattende forskningspolitiske reformene de siste tiårene.

Vil svekke forskningens kvalitet

For å bøte på det manglende beslutningsgrunnlaget har vi skrevet en redegjørelse for mulige konsekvenser av den såkalte Plan S. Over femti sider tar vi for oss hvordan reformen kan tenkes å påvirke bruken av forskning, forskningsmiljøenes utvikling og forskningens verdi for samfunnet.

Fakta: Plan S En europeisk plattform for åpen publisering. Deltakere foreløpig: EU, det europeiske forskningsråd (ERC), og elleve nasjonale forskningsråd: Frankrike, Irland, Italia, Luxemburg, Nederland, Norge, Polen, Slovenia, Storbritannia, Sverige og Østerrike. Skal sikre full og umiddelbar tilgang til alle forskningsartikler fra 1.1.2020. Tiltak: Bidra til å etablere åpne publiseringskanaler og støtte til infrastruktur for åpen tilgang hvis nødvendig. Publiseringskostnader dekkes av finansiører eller institusjoner, ikke forskerne. Publiseringsavgifter standardiseres og før et tak Krav gjelder i første omgang tidsskriftartikler, også bøker på sikt

Plan S presenteres som en reform for åpen tilgang til forskning, men innebærer så mye mer. Vi konkluderer med at planen kan svekke forskningens kvalitet. Den vil også kunne gjøre det vanskeligere å skille god fra mindre god forskning og hemme norske forskeres muligheter for internasjonalt samarbeid. Vi er også bekymret for hvordan reformen kan påvirke både likestilling og karriereløp, spesielt for unge forskere.

De fleste tidsskrifter vil kunne bli forbudt

Reformen er en reaksjon på et viktig problem: Mange forskningsartikler er bare tilgjengelige bak betalingsmurer. Det skyldes at tidsskriftene som bidrar til å kvalitetssikre, videreutvikle, indeksere og spre resultatene, i hovedsak finansieres av abonnementsavgifter. Avgiftene er høyere enn nødvendig, men de direkte kostnadene ved å drive kvalitetstidsskrifter er også store.

En hard implementering av Plan S vil forby forskere å sende sine arbeider til abonnementstidsskrifter. Tidsskriftene spiller imidlertid en helt sentral rolle i forskningssystemet, og reformen innebærer et forbud mot 86 prosent av dem. Blant de internasjonalt ledende tidsskriftene vil hele 97 prosent kunne bli forbudt.

Fakta: Open access-publiseringsmodeller Gull-open access (OA): Artikkelen gjøres fritt tilgjengelig av utgiveren med det samme den publiseres. Når utgiver krever avgift for å få publiseringskostnader dekket (dekke kostnader til å drive OA-tidsskriftet, kvalitetsvurdering etc.), må den som vil ha artikkelen utgitt (forskeren/institusjonen) betale dette. Denne modellen kvalifiserer for forskningsstøtte i plan S. Det gjør ikke de andre: Grønn OA: Også kalt egenarkivering: Den siste versjonen av artikkelen før den ble publisert gjøres tilgjengelig - for eksempel gjennom et digitalt arkiv på institusjonen til forskeren. Dette skal være en fagfellevurdert versjon. Diamant-OA: Som gull-OA, men forfatter/institusjon betaler ingen avgift for å få artikkelen publisert. (Betyr vanligvis at f eks en forening betaler for utgivelsen av tidsskriftet.) Hybrid-OA: Artikkelen publiseres i et abonnementsbasert tidsskrift, men kan mot avgift legges ut åpent etter en sperrefrist på noen måneder.

Vi viser at problemet Plan S søker å løse, kan løses på mindre dramatiske måter med færre negative konsekvenser for norsk forskning.

Plan S er et europeisk initiativ som mange forskningsråd stiller seg bak. Det er ingen garanti for at det er en god reform og ingen unnskyldning for manglende faglig og politisk forankring i Norge. En rekke forskningsråd, blant annet i Danmark, Tyskland, Sveits og Sverige, har valgt å stå utenfor.

Må sikre seg bredere beslutningsgrunnlag

Det er synd og unødvendig at det viktige arbeidet for åpen tilgang til forskningsresultater har tatt den vendingen det nå har gjort. Reformens europeiske forkjempere skryter av at det er en «sjokkbehandling». Motargumentene blir delvis møtt ved å fornekte konsekvensene og å tillegge kritikerne tvilsomme motiver.

En vanlig anklage er at forskere setter egen prestisje høyest og derfor er mer opptatt av å publisere i topp-tidsskrifter enn at resultatene når ut til samfunnet. Vi som skriver dette debattinnlegget, er godt etablerte og ikke avhengige av prestisje for å klatre videre. Men vi har et brennende ønske om at vi og andre skal kunne drive best mulig forskning! Det er avgjørende å kunne delta på arenaene der fagområdene våre utvikles. På den måten kan vi også gi mer tilbake til samfunnet.

Vi oppfordrer Forskningsministeren til å ta et skritt tilbake og sikre seg et bredere beslutningsgrunnlag enn det hun har fått fra Forskningsrådet. Vår redegjørelse er et bidrag. Nå ligger ballen hos Iselin Nybø (V), som har ansvar for at både våre forvaltningstradisjoner og våre forskningsverdier føres videre til samfunnets beste.

