Berlinerkunstner

– Bland sammen TO DELER hardcore Berlinsk juleshopping og EN DEL anti-jul-performance-kunst. Se deg raskt ut en skjeggete fyr med julekuler i ørene (alternativt en passe kul fyr med lite mellom ørene). Tilsett store MENGDER brunt sukker og en dash Rom. NB! Bør nytes sprø #vegancoocies

Lene Hval

Fattigmann

– Forvarm stuen til 22 grader. Sørg for stemningsfulle julesvisker på øret. Ta på deg kompresjonstights, joggesko og PISK DEG SELV to runder rundt terrasseblokkene #favelaen. PENSLE med speilglatt glasur #holke. Vrikk benet. Bli kjørt hjem av FRESH, UNG MANN i fattigslig, men eksotisk Hyundai #loveit

En fra Storo

– Sikt deg inn på Storo og nærliggende områder. (Mye bra på Tinder!) RØR LITT RUNDT på chat. (Bare pass på så ikke praten blir KLISSETE.) Får du match, sørg for å fyre opp jernet og server på en SENG AV GLOHETE HJERTESMILEFJES. NB! Smelter på tungen #tindertaffel

Lene Hval

Krumtapp #fløtepus

– PISK opp stemningen på julebord. Tilsett en STOR PORSJON SJARME og legg smørsiden til. Vend forsiktig i nyvasket sateng (gjerne i egen seng) og LA SVELLE et par timer. NB! Lang holdbarhet.

Eksmann

– RØR I HOP en salig julelogistikkrøre: (hvem skal HVOR, HVORFOR skal den det, og HVA er den egentlige grunnen til at DU ER HER også videre.) HELL I litt gammel lidenskap, en KNIVSODD frustrasjon og ØRLITE sjalusi. Når stemningen blir SEIG SOM SIRUP, lar du hvile en stund i lunken stue før du skjærer igjennom og sier at nok er nok. Avslutt (som vanlig) med å be ham DRA DIT PEPPEREN GROR. NB! Kan fryses.

Hvitsnipp

– Bland VÅTT MED TØRT. (Bollinger og Børs). SPE PÅ med like deler tilbud og etterspørsel. Legg inn noen aksjer. Server med kremtopp. NB! Pass på så han ikke MELER SIN EGEN KAKE #makan

Lene Hval

Smultring

– Fyr opp jacuzzien #smultgryten til 38 grader. Putt oppi en litt småchubby venn. Tilsett store MENGDER adventsbobler, PENSLE med gode minner og DRYSS med stjernestrø. Advarsel! Blir han for varm i trøyen, risikerer du at han tar fyr (og blir din nye flamme #hjelp).

Velbekomme <3.

Serieskaper Lene Hval står bak stripene om Nora Helmer, som du kan lese hver lørdag på Aftenposten.no.

Nora Helmer har også sin egen Facebook-side.

