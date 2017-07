På tide å minne om Allemannsretten paragraf 11/Lokal versjon hvasseste Hvasser:

«Enhver som ferdes eller oppholder seg på annen kvinnes grunn, brygge eller i farvannet like utenfor, skal opptre hensynsfullt og høflig for ikke å volde skade eller være til unødig ulempe. Han/hun plikter å gjøre seg kjent med områdets dresscode, ferdes i godkjent fartøy og ikke ankomme eller forlate stedet på en måte som kan være til sjenanse for hverken eier, eiers omgangskrets eller kringliggende naboer.»

Her er noen mindre kjente underparagrafer fra samme område.

Sitat Nora Helmer, primus motor, Bryggeforeningen hvasseste Hvasser:

Med lokal dresscode menes: Poloskjorte, seilersko og røde/korallfargede chinos.

Lene Hval

Merk: Ved medlemskap i Kongelig Norsk Seilforening og/eller Bogstad Golfclub gjøres det unntak for «Atlanterhavsregelen» (= må ha krysset ekvator via seil for å bære røde bukser).

Hvis vær og BMI tillater det, kan menn ankomme i oppknappet krage, tettsittende shorts og passende hodeplagg. Herunder gjelder IKKE kapteinslue hvis snittalderen ikke har passert MINST 75 og besetningen for øvrig synes det er helt greit å bli varslet med liten messingbjelle før inntak av ankerdram.

Mannskapet ellers, også trofékoner, au pairer og veskehunder, bør være kledd i marineblått og hvitt.

Med godkjent fartøy menes: Princess/Hallberg-Rassy 40 fot-ish. Ideelt sett et par, tre fot under hjemmehørende båt (dog ikke MYE under).

Lene Hval

Merk: Ved fravik fra regelen kan HELE området rammes av «tre-fot-syken» og stresses unødig.

Husk! Det kan være vanskelig å få tak en Princess 52 eller Hallberg-Rassy 45 fot midt i fellesferien, og mange menn blir av den grunn liggende med feber og udefinerte brystsmerter til langt uti august #hvexit.

Ved ankomst på SUP-brett, vannski og/eller via skjærgårdsjeep, BØR man ha jevn brunfarge og atletisk kroppstype med definerte muskler #sixpack.

Med sjenerende oppførsel menes: Høylytt kommandering og tilsnakk på grensen til roping ved fortøying.

Vær klar over det ikke er SPESIELT LETT å «hoppe» i land med hvite, skinny jeans, gullbelte og nye brystimplantat.

Lene Hval

Spesielt ikke når man akkurat har drukket en flaske cava, strengt tatt burde vært en tur innom porta pottien og i forfjamselsen har GLEMT at man fremdeles har Chanel-vesken hengende over skulderen full av sesongens duftlys #crispysummer fra Celines Shabbychic.

Merk: Skulle eventuelle løsøre, herunder: vesker, swarovskikrystaller, årgangsvin, duftlys, gullbelter og/eller spesielt veltrente fokkeslasker havne i sjøen, tilfaller dette uten unntak grunneier #velkommentilhvasser.

