Vi har mistet Ari Behn, en sjeldent varm, åpen og intelligent mann.

Dette er en vakker historie om hvordan Ari Behn reddet meg en mørk høstnatt i 2011.

Jeg var mentalt utslitt og deprimert, og på besøk i Oslo drakk jeg vin med en venninne og følte meg ensom og forlatt da hun gikk og la seg. Jeg bestemte meg for å gå en tur. Det var mandagsnatt etter stengetid. Ikke en sjel var å se i gatene.

Behovet for å slippe livet føltes intenst, men jeg husket barna mine og tok meg sammen.

Over på Grünerløkka var det fremdeles ikke en sjel å se. Akkurat denne natten, da jeg hadde et desperat behov for å se noen, prate med noen, hvem som helst, var det ikke ett eneste menneske å se.

Først nederst i Markveien, etter å ha gått i nesten en time, syntes jeg å skimte noen. Hjertet slo litt fortere, og jeg satte opp farten. Jeg er nærsynt og hadde ikke på meg briller, så jeg myste da jeg begynte å krysse gaten mot den lille klyngen av folk som sto på motsatt hjørne.

En skikkelse i flagrende frakk brøt ut av klyngen og kom mot meg med åpne armer, som en åpenbaring, som en engel: «Du var nydelig, du», utbrøt han før han ga meg en varm klem. «Kom bort hit og vær sammen med oss, da vel!»

Jeg kunne nesten ikke tro det: Ari Behn tok armen min og førte meg bort til vennene sine, som han presenterte meg for. Jeg har aldri, hverken før eller siden, opplevd en slik varme som han utstrålte.

Ari Behn må ha sett smerten og ensomheten min, for jeg var åpenbart ikke det minste nydelig den natten, forgrått som jeg var.

Under en utstillingsåpning i Trondheim i 2018 fikk jeg fortalt ham hvilket enormt inntrykk omsorgen hans hadde gjort på meg. Jeg takket ham og ga ham en klem. «Ja, da var jeg der for deg», sa han.

Det er en tragedie at vi har mistet Ari Behn. Hjertet mitt blør for døtrene hans og for alle som var glad i ham.