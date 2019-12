Vi vil barna våre det aller beste. Vi kan gå i krigen for dem. Stå på barrikadene og forsvare dem. Uansett hva. Samtidig kan vi ikke beskytte dem mot livets nedturer. Det er uunngåelig. Men vi kan allikevel gjøre mye rart på veien. Nora (18) skriver i Aftenposten Si ;D om foreldrene som aldri lot henne falle. Hun opplever at alle fartshumpene i veien blir utfordrende å takle og retter skyts mot mor og far. Jeg har tenkt mye på dette og lurer på om denne utfordringen handler om noe mer enn bare foreldre anno 2019?

Foreldre anbefales å gå på ulike foreldrekurs. Vi skal lære oss å bli sensitive foreldre og møte barnas følelser. Vi skal holde. Slippe. Men ikke for mye. Ikke for lite. Det florerer av podkaster og bøker om barneoppdragelse. Sjelden finner jeg et magasin uten råd til foreldre. «Ti gode tips for å styrke selvfølelsen til barnet ditt» eller «ti råd for å få motiverte barn på skolen». Det kryr. Overalt.

Midt oppi der står vi som foreldre. Jeg lurer på om det er lett å miste seg selv i mylderet av råd og formaninger?

Hvem skal ha det siste ordet?

Det sies og skrives mye viktig om barn og foreldre. Samtidig undrer jeg over hvor lite det skrives om hvor utfordrende det kan være å balansere råd og egne verdier. Jeg er i den tro at hvilke handlinger jeg gjør, handler om verdiene og erfaringene jeg har med meg. Derfor lurer jeg på om vi foreldre av og til blir stående i en slags skvis mellom egne verdier og ekspertenes råd?

For hvis rådet jeg får om at barnet mitt skal få klistremerke hver gang det gjør leksene sine går på akkord med hva jeg selv tenker om belønning og barn, hvem skal da ha siste ordet?

Kanskje vi foreldre skal tenke selv en liten stund. Hva er det som passer for oss? Hva kan effekten være hvis jeg gir barnet mitt klistremerker for å gjøre lekser? Hva er intensjonen? Kanskje vi skal gå i tenkeboksen.

Tenke de lengre tankerekkene rundt handlingene vi foretar oss istedenfor å høre på råd og andres meninger. 4. oktober skrev Finn Skårderud i Aftenposten om at han ønsket å sette ordet sliten i karantene i 40 dager. Kan vi gjøre det samme med ulike råd og løsninger? I disse 40 dagene kan vi heller tenke selv. Avklare hvilke verdier vi står for og heller lytte til ungdommene for å høre hva de trenger.

Ungdommenes stemmer

Aftenpostens Si;D-redaksjon løftet nylig frem ungdommenes viktige stemme.

Guro Hytten Brynildsen (15) skriver at hun blir ekstra motivert de gangene faren er på håndballkampene hennes. Det kommer tydelig frem at pappa ikke er der hver gang. Det betyr kanskje at det er greit at han ikke er til stede på hver eneste kamp? At de kampene han er der da betyr enda mer?

Eller som Mia Dick-Andersen (16) skriver: «Vi vil gjerne at du skal høre, men det er ikke nødvendigvis noe du må gjøre». Vi må ikke løse alle problemene og koste foran døren. Vi trenger bare å være der. Og som Mia skriver til slutt «Mitt siste råd er enkelt og greit. Si at du er glad i oss, det kan hjelpe når alt er leit».

Jeg vil i alle fall prøve. Ta en titt på verdiene mine. Tenke meg om.

Samtidig som jeg lytter til disse kloke ungdomsstemmene setter jeg podkaster og råd på pause. I alle fall i 40 dager.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter