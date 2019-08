Kort sagt, mandag 12. august

Hvorfor kan man ikke betale elbil-lading med bankkort?

Vi har vært på vår første kjøretur med elbil i Norge. Til daglig er vi så heldige at vi kan lade hjemme, så lading er ikke noe vi har bekymret oss for.

Vi var enige om å la humlen suse og lade der vi kunne.

Vi er vanligvis fascinert av dagens teknologi og er aktive brukere av telefoner, PC og Ipad. Vi gleder oss over smarte løsninger i hverdagen.

Vi dro, dårlig forberedt, og hadde ikke tenkt tanken på at det ikke er mulig å betale med bank- eller kredittkort på ladestasjonene.

Ladebrikken var ikke registrert hos de mange aktørene, og det er ikke lettvint å laste ned, lese og taste person- og kortopplysninger på mobilen i sterk sol. Det hadde for øvrig vært enda verre i 20 kuldegrader.

Tror det er utenkelig for bilister flest om de ikke lenger kunne betale med kort når de fyller bensin. Hvis vi som samfunn ønsker en overgang til elbiler, så bør det være like enkelt å lade elbilen som det er å fylle bensin.

Kanskje noe som både kommersielle aktører og politikere bør tenke over?

Bodil Loftheim, Drøbak

Uenighet om tvangsbehandling

Gjeldende lov anfører at tvangsbehandling krever mer enn alminnelig sannsynlighetsovervekt for virkning.

Ketil Lund mener at dette tilsier at tillegg av antipsykotika krever at minst 50 av 100 blir bedre i forhold til psykososial behandling alene (fagspråk: number needed to treat (NNT) <2). At kun 37, og ikke 50 blir bedre (eksempel Aftenposten 17.7) er ikke nok slik vi (og Helsedirektoratet) mener.

Gjennomgående har norske rettsinstanser, inklusive Høyesterett og utvalg, støttet vårt syn at det i noen tilfeller kan være forsvarlig å gjennomføre tvangsbehandling. Ingen behandling innen medisin har NNT<2, og det har ikke av myndigheter vært reist krav om NNT <2.

Lunds tolkning av dagens lov innebærer at ingen kan behandles med tillegg av legemidler selv når det er tale om de mest alvorlig syke som i psykotisk fase utgjør en stor fare for eget og andres liv og helse. Vi finner det urovekkende, både for den syke selv, men også for andre, ikke minst pårørendes liv og helse. En videre debatt er nytteløs. Det er kort og godt uenighet om hvordan dagens lov skal tolkes.

​Ulrik Fredrik Malt, professor, psykiatri og leder, Norsk psykiatrisk forening