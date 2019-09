1. Ha en idé til en bok.

Denne ideen er den beste ideen noen har tenkt på noen sinne. Den kommer garantert til å bli en bestselger, 100 prosent sikkert.

Hanne Sigbjørnsen

2. Innse at ideen ikke er like god utenfor de trygge rammene som er din hjerne.

I overgangen fra grenseløs tanke til faktiske ord på papir, har det som før var en enhjørning av en idé, nå begynt å ligne mer på en kamel-esel-hybrid. Dette setter i gang et skred av usikkerhet i deg.

Hanne Sigbjørnsen

3. Prøv å få det til å funke likevel.

Herifra er hele prosessen et ork, med enkelte lysglimt spedd inn. Du prøver å skape noe fint av det du har, og du hater hvert sekund av det.

Hanne Sigbjørnsen

4. Glem at du er et menneske og ikke en søppeldunk.

I arbeidet med å få ferdig boken til nærmeste bokhøst/-vår/-arrangement neglisjerer du alle kroppens behov og lever kun på ren vilje og mat som tilberedes i frityr eller microbølgeovn.

Hanne Sigbjørnsen

5. Glem også at det finnes et liv utenfor bokboblen.

Venner blir om til bekjente, familien bekymrer seg for deg, og å åpne post blir et overskuddsprosjekt du ikke har tid til.

Hanne Sigbjørnsen

6. Du har omsider et ferdig produkt.

Du er ferdig! Et ørlite skjær i sjøen er at du nå har stirret så lenge på boken din at den ikke lenger ligner på en bok, og du hater den for det. Og nå skal du selge den til noen andre!

Hanne Sigbjørnsen

Herfra er det ingen flere punkter, boken er klar for å leve sitt eget liv. Kanskje blir den bare stående å beite bakerst i bokhandelen, kanskje kan den trave stolt ute blant folk. Man håper jo alltid på det siste.

Hanne Sigbjørnsen

