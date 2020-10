«Jeg er alltid den glade og positive, men inni meg er jeg så redd»

Hva ville du fortalt om ingen visste at det var du som hadde sagt det? Her får du et innblikk i norske hemmeligheter.

Foto: Cathrine Louise Finstad

Cathrine Louise Finstad Illustratør og skaper av Norske hemmeligheter

Nå nettopp

Velkommen til spalten «Norske hemmeligheter». Her deles ekte hemmeligheter som er sendt inn av virkelige personer gjennom Norske hemmeligheters nettside og app. Alle er invitert til å bidra!

Hemmelighetene som sendes inn, illustreres av vår spaltist Cathrine Louise Finstad.

1. Klar for en stor løgn

2. Redd på innsiden

3. Jeg lyver

4. Umulig å snakke om

Rundt middagsbordet var det råd å få da en av gjestene hadde sølt på slipset. En smal sak der tips og triks satt løst. Var flekken vin eller fett, var slipset av ull eller silke? Løsningene var mange: varmtvann, tørkerull, salt eller rett og slett kjøre en trettigraders dagen derpå. Det virket som om alle hadde sølt i ulike varianter, og alle hadde erfaringer å dele. Helt uten skam.

Cathrine Louise Finstad er spaltist i Aftenposten Lørdag. Her illustrerer og deler hun hemmeligheter som er sendt inn til Norske hemmeligheter, og litt fra eget liv. Foto: Privat



En dag for åpenhet

I dag er det Verdensdagen for psykisk helse. Ukens utvalgte hemmeligheter blir ikke snakket like åpent om rundt middagsbordet. Til tross for at de fleste av oss har bekymringsklump i magen oftere enn vi har flekk på finkjolen eller slipset. I hvert fall i disse tider. Det er rart at det er så vanskelig å snakke høyt om et tema som så mange kjenner på kroppen.

Redd for å bry andre?

Det er kanskje lettere å feie det bort med en grå løgn innimellom, slippe å stå i sårbarheten. Kan det ha noe med at vi ikke tar oss tid til å lytte, og at vi ikke vil belemre folk med problemene våre? Hver gang jeg deler en hemmelighet med lignende tematikk, flommer det over med hjerter og heiarop i kommentarfeltet. De fleste kjenner seg igjen, de fleste har medfølelse, og mange sender inn en melding om at det er deilig å se at de ikke er alene.

Finnes det triks?

Kan vi klare å få til det samme utenfor skjermen? Våge å si det vanskelige høyt til en vi stoler på, og lytte tålmodig til en som åpner grinden litt på gløtt? I en av ukens illustrasjoner har jeg laget en ballong som et bilde på hvor vanskelig det kan være å holde noe inni seg. Det smeller kanskje i det øyeblikket man tar hull på ballongen, men så er det ikke så skummelt lenger.

Flere hemmeligheter kommer! Imens: Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Er det noe du ikke sier til noen? Send gjerne inn din hemmelighet til Norske hemmeligheter. Link øverst. Foto: Cathrine Louise Finstad

Vil du lese mer fra «Norske hemmeligheter»?