Så gjør vi så når vi bretter vårt Ralph Lauren-tøy! Årets julebrev fra Nora.

Joyeux noël fra familien Helmer-Videnschjøn!

7 minutter siden

Kjære trofaste lesere, Fabian von Silkeskjerf, mammaen til Mille, diverse nettroll, Fjordgløtt FAU, lokale rampenisser, Dr. Ranks clinik, Krogstad & Partners, Celines shabby chic, naboer i Aftensolveien, Vinderen mindfulness & pilates, familien Winke Lanche, brødrene Stolth Hane og ikke minst desken i Aftenposten.

Nok et år er unnagjort – og ingen tvil om at 2022 har levert varene. I alle fall hos familien Helmer-Videnschjøn.

For ja, som den årvåkne leser allerede har skjønt, Torvald #eksmann er (nok en gang) smidd i lenker. Denne gang ikke bare i «hymens», men også, nær sagt, på hender og føtter. For frøken Videnschjøn (<30) vet jammen å smi mens hjertet (og familienavnet) er varmt!

Og det stopper ikke der. Rykter sier at et lite anheng #charmstroll allerede er på vei. Vi gleder oss!

Ellers ruller det og går for Iver Ralph (22-ish). Etter sommerens internship hos Brave & Partners er han nå på listen over de 25 mest talentfulle under 25!

Ganske imponerende med tanke på at han sliter både med tennisalbue, runners knee og en kronisk, jobbrelatert kryssintoleranse (crispy duck/overtidscava) som – by the way – på ingen måte blir ivaretatt av arbeidsgiver. Heldigvis er mor på saken!

Rulling blir det definitivt på Lille Lerche (04-er). Hun er gjennom nåløyet på Vinderens hotteste satsebuss: The Rich Bitches! Her gjelder det å passe på skumnisseinntaket, så man ikke bikker 60 kilo og mister plassen.

Eventuelt henge med på «mum’s 5 AM christmas morning routine» rundt treet. (Så gjør vi så når vi bretter vårt Ralph Lauren-tøy.)

Full rulle, ikke minst på r-ene, ser nok Christopher Niels #bob (snart 12) frem til. Han tar siste året på barneskolen i Toulouse for å perfeksjonere fransken, fektehånden og farssavnet. Fikk liksom aldri helt schwung på det her hjemme på berget.

En master på mor ble det også: «How to manage spiritual coaching, home decorating and mindfulness in a rollercoaster of an everyday life.» Og ja da, det ble en A. #julehjertesmilefjes

