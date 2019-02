Regler:

Kast terningen og flytt deg hurtigst mulig fra start (leilighetskomplekset i bunn av bakken) til mål (stambord på Gaiastova).

Med litt flaks støter du på en alfahann eller tre på veien og kan klatre raskt oppover. Eller du blir skilt og faller noen trinn tilbake. Trekk KARMAKORT når du havner på gullfelt. Let the vinterferie-games begin!

Lene Hval

Her er karmakortene (husk å snu bunken mellom hver mann!)

Du møter mammaen til Mille i bakken. Hun ser SMASHING ut i ny fresh, gulldunjakke. Plutselig skjønner du at Parajumper föret med døde dyr er VELDIG 2018 #solastyear. Flytt to plasser tilbake.

På grunn av ekstremt isete bakke mister du kontrollen og faller. Takket være BRYSTIMPLANTATENE #airboobs som tar av for det meste, slipper du med skrekken. En snøscooter frakter deg direkte opp til Dr. Rank på Moseter.

Joy #aupair NEKTER å gå ut når det snør, du må derfor stå i KNØTTEHENGET hele dagen #lovmylife. Stå over ett kast.

Troféfrue Linde legger ut en STEMNINGSRAPPORT #instaish fra hytta. Du ser at hun har samme HÅNDKLESTIGE I REKVED som deg #cred. Flytt tre trinn opp.

Lene Hval

Du sklir BAKLENGS ned Olympiabakken og tar med deg advokat Krogstad i fallet. Selv om du passerer start får du IKKE 2000 kroner (men blir saksøkt for det dobbelte).

Hairextensionen KILER SEG FAST i T-kroken og du blir med heisen tilbake #nedtur. Flytt fire plasser bakover.

Solnedgangen farger hele Hafjell rosa og du har allerede formulert hashtaggene som vil innkassere TIDENES LIKES-RUSH: #hafjellleverer #sunsetmountain #cabinlife, da du oppdager at IPhonen har gått tom for strøm. Stå stille til du slår en toer (ladepunkt).

Du står i baren på afterski for å kjøpe deg en AperolSpritz. Uten at NOEN legger merke til deg. Ikke engang BARTENDERNE. Stå over (minst) ett kast.

Lene Hval

Torvald #eksmann sender en SMS hvor han skriver at EKS-KONE-KARANTENEN er over og at Norabu er overført til Ginger #bonusmor. Rykk tilbake til start (leilighetskomplekset nederst i bakken).

Det viser seg at ALPHAHANNEN som inviterte deg med på Gaiastova #gaianapa hverken kan betale for SEG, DEG ELLER DET LAFTEDE TØMMERPALASSET han har bygget midt i bakken, og må gå direkte i Lillehammer fengsel #makan. Stå over 10 kast. (Og ta deg en GT).

Du tar EN PINNE for både det ene og den andre før Fabian von Silkeskjerf #alltimefavorite ENDELIG skjønner at dette er HANS BORD og inviterer deg over #juhu. Rykk fram til mål.

Serieskaper Lene Hval står bak stripene om Nora Helmer, som du kan lese hver lørdag på Aftenposten.no.

Nora Helmer har også sin egen Facebook-side.

