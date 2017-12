KRENKET VIA EGEN MERKEVARE:

Så er det bøndene sin tur. Velkommen i klubben!

Vi i urbane og høyereliggende strøk er nemlig blitt krenket på det groveste hva gjelder kombinasjonen ROVDYR og MERKEVARER i årevis.

Hver gang vi tar på oss en LACOSTE-PIKÉ, blir vi minnet om verdens farligste rovdyr, nemlig KROKODILLEN (ulven blir jo bare en veskehund i forhold).

Hvordan tror dere det er å stå GOLF-FAST i Miami, klar til å putte, og så PLUTSELIG, knappe tyve centimeter unna, få øye på et GRØNT, LITE KRYPDYR åle seg på brystimplantatet?

Lene Hval

En gang brukte mammaen til Mille 280 slag på 18 hull fordi hun ble så distrahert av EGEN PIQUE-TRØYE!

Ikke så rart kanskje.

Der ulven ser seg fornøyd med ETT MENNESKE hvert tohundrede år-ish, knasker krokodillen lett i seg 2000 ÅRLIG. (Hvorav i hvert fall en håndfull golfere.)

For ikke å snakke om PUMA og TIGER (of Sweden). Det er rovdyr som ikke nøyer seg med NOEN ULLNØSTER OG EN SLITEN VORSTEHER, for å si det sånn.

Får de først kloen i en mør og gjennomtrent yummimummie flasket opp på BOBLER, BOTOX OG BRUSCHETTA, er det game over.

Det sies at mellom 5 og 15 alfahanner/yummimummies ENDER SOM KATTEMAT etter å ha deltatt på jakt, safaris eller yogaretreats hvert år. Uten at vi lar oss stoppe av den grunn.

Vi sutrer ikke til designeren i Tiger of Sweden fordi vi kan SKIMTE KONTURENE av et kattedyr i kragen!

Vi står støtt i våre Puma-sneakers tennis-sesongen igjennom.

Lene Hval

Med ryggen rak i enkeltspent Tiger-dress.

Være seg i bryllup, en-til-en-coaching eller begravelser #rovdyrmingel

Ikke dermed sagt at det ikke koster!

Ta Fabian von Silkeskjerf, han gikk i terapi hele fjoråret fordi han fikk BILDER I HODET #haisommer da sesongen var på hell og han måtte ta på seg PAUL&SHARK-genser.

Og dere kan jo bare forestille dere hvordan det kjennes å måtte ta PUSTEØVELSER hver gang man knyter en POLO-JUMPER over skuldrene ... Fordi man lider av EQUINO-FOBI #hesteangst. (Etter å ha satset på feil hest engang på nittitallet #travtraume.)

Det har dere ikke tenkt på, nei.

Det er ikke lett å se ROVDYRET I EGET ØYE når man er for opptatt med å AVSLØRE KRENK I ANDRES.

Stalltips: Ta dere en ulvelatte og tell til ti (eller gå for laktoseredusert som oss andre) #makan

Lene Hval

Serieskaper Lene Hval står bak stripene om Nora Helmer, som du kan lese hver lørdag på Aftenposten.no.

Nora Helmer har også sin egen Facebook-side.

