Det er høst. Eller sesong for vedlikehold og oppussing, som det kalles her i høyereliggende strøk.

At dette faller sammen med halloween, oppleves for mange yummimummies like krenkende hvert år.

Hvorfor sparke en som allerede ligger nede med hoven neserygg og såre øyenlokk lizzom?

Flott om vi i år derfor kunne unngå disse TÅPELIGE kostymene:

Skjelett:

Det er vel ingen hemmelighet at vi yummimummies fra tid til annen har en BMI som kan være VEL lav.

Lene Hval

Vi er, som de fleste vet, spedbygde med skyhøy forbrenning, og midt i en hard høstdetox, hvor noen mummies faktisk er nede på KUN TRE ACAIBÆR OG TO ENHETER KNUSKTØRR SANCERRE om dagen #3-2-dietten, er det fort gjort å bli litt skranglete.

Tanken på å bli sett offentlig i et par chinos størrelse medium (når man alltid har vært mer av typen europeisk petite #small), er nemlig SÅPASS SKREMMENDE at det hender vi blir revet litt med. Spesielt i bikramyoga-sesongen, når chablishandlesene er på hell, man er inbetween au pairs og derfor må lufte veskehunden #vuittonvofsen selv.

Zombie:

Vi eldes sent her oppe.

En gunstig kombinasjon av TYNN LUFT, GODE GENER OG FANTASTISKE KREMER blant annet fremstilt av arktisk urhvalsperm ispedd håndplukkede nanopartikler i rosegull-ish (1900,- pr./ml via Dr. Ranks clinic) #goldenproducts, gjør at mange av oss nærmest IKKE MERKER alderen i det hele tatt.

Vi bare fades sakte ut.

Lene Hval

Hvis man i tillegg (som for eksempel mammaen til Mille) har stadig KORTERE TIDSINTERVALLER mellom Botox-injeksjonene, liker å PIFFE OPP grønnkål-smoothien med BENZOPREPARATER og ikke har lest annet enn INNHOLDSFORTEGNELSER OG AURAER de siste årene, kan man jo naturlig nok (spesielt i slutten av uken) fremstå noe uttrykksløs #zombiotisk.

Frankensteins brud:

Er man først velsignet med GODE GENER, har man også et ANSVAR for å holde dem ved like. (Akkurat som funkisvillaene, landstedene og fondveggene.)

Som bonusmoren til Hermine pleier å si det: selv om posene under øynene er ALDRI SÅ MYE PRADA, hender det jo at de blir tunge å bære #santnok.

Og man kan jo kanskje tenke seg hvordan det føles når man akkurat har freshet opp AMORBUEN, ryddet opp i HENGELOKKENE og TATT ET PANNELØFT.

Når man ligger med bena høyt, guarden nede, tannblekningsgom, hårkur, fuglefrø i Wik & Walsø-skål og kikker med ET HALVT #igjenklistret ØYE på Eventyrlig oppussing, og så ringer det på døren.

Lene Hval

Serieskaper Lene Hval står bak stripene om Nora Helmer, som du kan lese hver lørdag på Aftenposten.no.

Nora Helmer har også sin egen Facebook-side.

Fikk du forresten med deg forrige Tegnehanne-stripe?: Jeg hadde tegnet profeten Muhammed, hadde noen spurt