Ikke før elevene har pakket ut de nye Puma-sneakersene, hengt fra seg hooden og oppdatert streaken, så skal de gi seg i kast med knallharde fakta-setninger!

Kjære lærere.

Hva menes med å forlange FAKTA-SETNINGER før elevene har fått SUMMET SEG etter ferien? Før de hverken har fått vist frem den nye SUPREME-HOODEN eller SNEAKERSENE ... Er dere klar over at 9 av 10 elever sliter med ALVORLIG JETLAG etter ferier og ovale weekends?

Det sies at ved lengre flyturer kan det ta DAGER før sjelen er tilbake i kroppen. Hva da med HJERNECELLENE? Hvordan tror dere det kjennes å stå der med susing i hodet, luen (eller Guccibeltet) i hånden og MÅTTE levere? Aner dere i det hele tatt HVA DET VIL SI å starte ferien med far og bonusmor i Dubai, for så å reise 6000 KILOMETER #åttetidssoner for å rekke å henge litt med mor og partallsukefar på Manhattan?

Nei, det gjør dere ikke. Fordi dere har slappet av på hytta #fattigmannsferie. Hele uken i samme tidssone. Antageligvis med samme gamle anorakk, familie og fauna. Men gir dere ved KLASSEROMSDØRENE av den grunn? Absolutt ikke.

Christopher Niels #bob er helt FRA SEG etter å ha fått EN TOER på fakta-setningene om PUMA. Og Magnus Emil #bestekompis, kom ikke bedre ut av det med FJELLREVEN.

Det er nesten så man kan lure på om det er en felle. For ærlig talt: Å måtte lire av seg fakta-setninger om ville dyr når HJERNECELLENE fremdeles er på Fifth Avenue og dealer sneakers ...

Og det er MEGET MULIG at PUMA for dere lærere er et stort rovpattedyr i kattefamilien, men for Christopher Niels, som naturlig nok har safari NOEN HAKK lenger ned på bucket-listen (etter shopping i Dubai og hood-hyping i NYC, han er tross alt tretten ikke femogtredve) er Puma et VERDENSLEDENDE SNEAKERSMERKE med fokus først og fremst på DEMPING.

Akkurat som FJELLREVEN (for Magnus Emil) er en HØYFUNKSJONELL PRODUKTSERIE som skapt for et aktivt liv i byen. Ikke et SKABBETE VESEN som lusker misunnelig rundt i fjellheimen.

Husk, det er lov å ha to tanker i hodet samtidig, selv for lærere. Hva blir det neste? Å reflektere over oppvekstvilkårene til CANADA GOOSE andre nyttårsdag? #skjerpings

Serieskaper Lene Hval står bak stripene om Nora Helmer, som du kan lese hver lørdag på Aftenposten.no.

Nora Helmer har også sin egen Facebook-side.

Fikk du forresten med deg denne Tegnehanne-stripen, lest og delt av mange: Kjære nyutdannede sykepleiere. Her er det som kommer til å skje.