Om to dager er det 1. mai, arbeidernes internasjonale kampdag. Iblant har jeg møtt folk som sier at dagen er utdatert og gammeldags. Det er jeg uenig i. Trygghet blir aldri umoderne. 1. mai for alle som har lyst til å jobbe, men som ikke får. I dag er hele en tredjedel av alle i arbeidsfør alder uten arbeid i Norge.

Den er for alle som er i jobb, men ikke blir behandlet skikkelig av kolleger som mobber eller trakasserer eller bedriftseiere som setter inntjening over helse-, miljø- og sikkerhet. Vi vet at samfunnet går glipp av milliarder av kroner på denne måten.