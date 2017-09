Det blåser på toppene, det vet vi alt om her oppe på Funkisplatået.

Men når vi må KOSTE LØSVIPPER fra takterrassene, matkassene ligger STRØDD fra Besserudtjernet til Frøen og det går HVITT i jacuzziene, da MÅ noen ta grep #klimaskifte

Er det virkelig rettferdig at vi, som tilfeldigvis har bosatt oss i UTSATTE STRØK (platåer, utsiktstomter og strandsoner), skal måtte tåle så INDERLIG VEL all denne klimaforandringen vi ikke har skyld i selv?

Lene Hval

Er det RETTFERDIG at dere i lavereliggende strøk #favelaen skal bo LUNT I LE av våre høyreiste og vintergrønne tuja-hekker, når det er DERE som hver helg fyller Hyundaien #fattigmannssuven med DIESEL OG KARTONGVIN for å kunne boltre dere med snurredass, kullgrill og fleecepledd #miljøbomber på tjuvlånt eller leid grunn?

Er det rettferdig at vi, som både har investert i TESLA OG JORDVARME, vi som resirkulerer alt fra eksmenn til au pairer og landsteder, og ikke kjøper annet enn KVALITETSPLAGG hverken TESTET PÅ DYR ELLER VESKEHUNDER, skal måtte betale for deres fråtsing og TA TRE BETAL FOR TO på Cubus?

Lene Hval

At vi, som fremdeles GLIR RETT INN I LITEN 36 #europeisksmall, skal måtte lide for andres SLØSING MED TEKSTIL bare fordi de ikke klarer å holde SYLTELABBENE unna sjokoladehyllene på Kiwi?

At vi, som ikke engang har TATT I EN POMMES FRITES siden tidlig åttitall, skal måtte ligge i fosterstilling på EGEN LANDSTEDSBRYGGE og se havet stige, trinn for trinn, oppover badetrappen #imerbau.

Fordi noen i favelaen ikke GIDDER å skifte ut taco med tofu. (Eller fordi en TJUKKAS FRA MOSS nekter å sykle til jobb.)

Er det på sin plass at VI, som faktisk har TATT GREP og satt inn sparedusj i TRE AV FIRE BAD (et sted må vi få ut hårkuren), som har en nær relasjon til alle LEDENDE RYTTERE i Tour de Finance, som er på SATS SEKS AV SYV dager (Yoga med Celine den siste), og forsøker så GODT DET LAR SEG GJØRE å spise både ØKOLOGISK OG KORTREIST (det er ikke mye makrell igjen i Makrellbekken, for å si det sånn) skal måtte forholde oss til alt dette?

Lene Hval

Er det rettferdig at vi som investerer tungt i KLIMAKVOTER OG ELSKER BÆREKRAFTIG DESIGN, at det er VI som skal måtte sitte VÆRFASTE på egen utsiktstomt, mens det blåser CHANEL-VESKER OG ROBOTKLIPPERE, mens det går HVITT I JACUZZIEN med LØSVIPPER, BRUNSNEGLER OG GOJI-BÆR i kastene!

Hvor rettferdig er egentlig det?

Jeg bare spør #makan

