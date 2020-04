«Vi er alle i samme båt», sier statsminister Giuseppe Conte for n’te gang. Hver kveld de siste fire ukene har TV-nyhetene på Rai 1 klokken 20 startet med å tallfeste antall smittede og antall døde, henholdsvis 104.291 og 21.067 14. april.

Og hver kveld har statsministeren presisert at vi må holde oss hjemme, siste oppdatering gjelder nå til 3. mai, og at «vi er alle i samme båt».

Men han tar feil. Korona-nedstengningen av Italia rammer befolkningen svært ulikt.

Ketil Fred Hansen.

Et liv som ligner på mitt

«Jeg har for mye å gjøre nå om dagen», sier Laura (53) på Skype fra Vomero, et av Napolis bedrestilte strøk. Hun sier at hun snakker med flere venner nå enn hun vanligvis gjør. «Jeg har tatt kontakt med venner som jeg ikke har snakket med på lenge, mange utenlandske venner er interessert i hvordan vi har det i Italia nå», sier hun. «Ofte legger jeg meg om kvelden uten å ha fått gjort alt jeg hadde lyst til. Jeg har fortsatt mange uleste bøker.»

Hun handler mat bare to ganger i uken. «Det er lange køer utenfor supermarkedet mitt siden vi bare får være noen få inne av gangen. I går tok det halvannen time før jeg fikk slippe inn, men det gir jo litt frisk luft», sier hun med et smil om munnen.

Men Laura trenger egentlig ikke å stå i matkø for å snike til seg litt frisk luft. Hun har tredemølle på den romslige balkongen sin og springer 50 minutter på den hver dag. Jeg tar meg i å tenke at livet hennes ligner litt på mitt, selv om jeg løper i trappeoppgangen i mangel på tredemølle. Jeg har også mye å gjøre, og jeg har fast lønn fra universitetet.

Laura er blant de heldige. Hun eier sin egen leilighet på Vomero, hun eier sin egen bedrift, hun har bare knyttet til seg frilansere og har således få faste utgifter. Selv kan hun drive businessen sin fra internett. Det gir større fleksibilitet, og hun får flere nye kunder hver uke.

Ketil Fred Hansen.

Undervisningen er kaotisk

Det Laura er minst fornøyd med, er undervisningen sønnen hennes på 13 skulle fått på nettet. Det funger ikke, forteller hun, lærerne uteblir fra undervisningen, webplattformene fungerer ikke, ingen kontrollerer noen ting, alt er kaos. Som klasserepresentant har hun akkurat mailet et klagebrev til rektor, virtuelt underskrevet av ca. halvparten av foreldrene.

Men om undervisningen fungerer bedre i min bydel Forcella, er tvilsomt. Færre enn 20 prosent av husstandene her har tilgang til PC. De færreste har internett.

Hvorfor lager ikke skolene undervisningsopplegg til Android-telefoner? spør naboen min Cinzia (47), tydelig irritert. Det har jo alle ungene. Hun kjenner ingen som disponerer PC. Selv har hun sendt sønnen til pappen hans utenfor Roma. Der er det hage og PC, og sønnen kan gå på skolen i Napoli virtuelt. Mens for barnebarnet på ti år er dette skoleåret definitivt over.

«Selv om vi hadde hatt PC, hvordan skulle barnebarnet mitt klart å følge med på undervisningen?» spør Cinzia. Hun bor under meg, sammen med en datter og et barnebarn, en bror og sine foreldre. Faren ble sendt hjem fra sykehuset 10. mars. Det var for farlig for ham å bli værende på grunn av covid19-smitte. Seks personer deler ca. 60 kvadratmeter. Sånn har de aller fleste det på denne siden av byen.

Ketil Fred Hansen.

Bor trangt

Også i det spanske kvartalet i Napoli bor folk trangt. Musikerne Roberto (27), Fuffo (47) og Antonio (49) deler en liten leilighet i toppetasjen.

«Det lekker gjennom taket, men heldigvis regner det sjelden», sier de og ler. De har ikke vært ute på over fire uker nå. Det er total lockdown i Italia. Det er lov å gå ut kun for å kjøpe mat eller medisiner. De får mat av venner som trosser portforbudet, og kommer innom dem av og til.

«Hva skal vi ut for?» spør de. «Ikke har vi penger til mat og enda mindre penger til å betale bøtene, som nå varierer fra 400 til 3000 euro, dersom vi blir tatt. Dessuten er det ikke lov å spille på gaten, og det var det vi levde av før koronaen. Vi spilte på gaten om dagen og på klubber om natten.»

Uten kontrakter. Dermed har de heller ikke rett til arbeidsløshetstrygd.

«Så nå tjener dere ikke noe?» spør jeg.

«Nei, ikke nå heller», svarer de nærmest i kor og ler.

Det var ikke lukrativt å være frilansmusiker i Napoli før koronakrisen heller. Nå er det absolutt ingenting å tjene noen steder. Alle konserter er avlyst.

«Vi som lever av musikk, men også alle andre som lever som frilansartister, har ingenting å leve av nå», sier de.

To av tre artister i Napoli jobber svart, eller grått, som de foretrekker å kalle det.

«Vi er på god vei til å bli sprø», sier Fuffo.

«Det er ikke rart når dere har vært inne i over fire uker», repliserer jeg.

«Nei, det er ikke derfor», svarer Roberto. «Det som tar på, er at ingen vet noe, ingen vet hvordan eller om vi får stoppet koronaen, ingen kan si hvor lenge unntakstilstanden skal vare, skal kafeene og restaurantene åpne til i mai eller til høsten? Ingen kan svare på dette. Fra myndighetenes side kommer det motstridende opplysninger og uklare svar. Det er dette som gjør at vi er på vei til å bli sprø. Det at ingen vet når det tar slutt, gjør oss sprø. Vi tjener de fleste pengene våre om våren og sommeren. Men nå gjør usikkerheten oss sprø. Vi er ikke redde for viruset, vi er redde for politiet og for stemningen nedstengningen av Napoli skaper. Vi er redde for folks mistenksomhet, de senkede blikkene, hendene med engangshansker, munnbindene, de manglende smilene og kyssene. Hva gjør det med oss? Hva gjør det med Napoli? Myndighetene annonserte rett etter påske at teatrene og konsertsalene sannsynligvis ikke vil åpne før i desember. Hva i all verden skal vi leve av i mellomtiden?»

Statsminister Conte: Vi er ikke alle i samme båt!