Velgerne liker ikke krangel og kakling i valgdebatter. Men det er det de ofte får.

I den siste utgaven av Tidsskrift for samfunnsforskning skriver Eirik Vatnøy og Marit Kristine Bjøntegård om en undersøkelse våren 2017 som kartlegger hvordan nordmenn oppfatter TV-sendte valgdebatter. Tittelen fungerer som en utmerket oppsummering: «De bare krangler.»

Konklusjonen er at «respondentene er svært negative til TV-debattene. De er særlig frustrerte over dynamikken mellom aktørene i debatten. Denne beskrives i stor grad som «krangling» og «kjekling» og oppleves å bryte med etablerte normer for samtale- og argumentasjonsskikk».

Også årets valgkamp har en rekke eksempler på dette. La meg trekke frem tre.

Startet med verbalt overfall

Det startet med det verbale overfallet på Trine Skei Grande som Bjørnar Moxnes dro i gang helt mot slutten i NRKs partilederdebatt under Arendalsuka.

Likestillingsministeren forsøkte å si noe om kvinnelige gründere, men før hun kom så langt, ble hun avbrutt av Rødts partileder, som i et slags forkjøpsangrep snakket over henne: «Ikke kvinnelige gründere!», straks supplert av Ap-leder Jonas Gahr Støre, som kastet seg på med å gjenta Moxnes’ ord.

Skei Grande forsøkte seg likevel, men ble avbrutt av Moxnes’ «neineinei», SV-leder Audun Lysbakken og Støre, som alle snakket over henne, mens vi hørte Sp-leder Trygve Slagsvold Vedums latter mellom de tre andre mannestemmene.

Du kan tro de rødgrønne gutta kan ha det moro sammen!

På tredje forsøk ble hun igjen avbrutt av Moxnes, mens Lysbakken ikke helt klarte å gripe ordet.

Programleder Fredrik Solvang forholdt seg taus. Han tok selvkritikk på Twitter etterpå, men det er jo litt sent.

Forhåpentlig fikk Skei Grande seernes sympati.

Vatnøy og Bjøntegård skriver: «Den tydeligste kritikken fra velgerne handler om det de opplever som brudd på ordinære normer for god og høflig samtale: at man ikke avbryter eller prater i munnen på hverandre, at man søker et felles faktagrunnlag, at man ikke ensidig snakker negativt om og aggressivt til samtalepartnere.»

Her skulle det grilles

TV2 dro i gang sitt valgstudio 25. august med en duell mellom statsminister Erna Solberg og Jonas Gahr Støre. Og her skulle det grilles, syntes programleder Linn Wiik.

Hun ville vite når statsministeren ble klar over folkeopprøret mot bompenger. Solberg svarte at de la inn nye tiltak på Granavolden, men blir stadig avbrutt av samme vinkling: Var det først da hun skjønte at de hadde vært for grådige med bompenger?

Hver gang Solberg forsøker å svare, gjentas samme spørsmål: Når skjønte du? Og Solberg svarer at de jo har redusert bompengeandelen siden de kom i regjering. Det er skjedd i flere budsjetter.

Det var et svar Wiik ikke var interessert i. Derfor trådte hun inn i rollen som debattant og konkluderte med at det først var da velgerne hoppet av at regjeringen begynte å gjøre noe med dette.

Solberg svarer igjen at de har redusert bompengeandelen, redusert i Sundvollen-erklæringen og redusert i Granavolden-erklæringen.

Wiik: «OK, da får vi ikke noe svar på det».

Wiik forsøkte seg på en lignende aggressiv tone overfor Støre, og etter det ble det tydelig at begge debattantene mistet respekten for henne og oppførte seg som om hun ikke var der.

Debatten fløt ut i mye mer munnhuggeri enn det som er vanlig når disse to møter hverandre.

Etterpå oppsummerte TV2s kommentatorer Aslak Eriksrud og Mathias Fischer, sammen med VGs kommentator Tone Sofie Aglen. Ingen av dem var så imponerte over debattprestasjonen. Kanskje de burde sagt litt om debattledelsen også?

Og så skulle det trilles terning. Jeg slutter aldri å forundre meg over at kommentatorer som vil bli tatt alvorlig, holder på med slikt fordummende tøv. Underholdningen får forrang foran informasjon og analyse. Aglen snek seg prisverdig nok unna.

Avbrøt flere ganger

NRKs Ingerid Stenvold fikk en stri jobb i det siste panelet i folkemøtet fra Drammen på mandag. Statskanalen syntes for øvrig at det var blitt snakket altfor lite om bompenger i denne valgkampen og brukte derfor en halvtime til det først.

Mot slutten av den etterfølgende innvandringsdebatten fyrte leder av Aps migrasjonsutvalg Masud Gharahkhani av en lang bredside mot Frps Sylvi Listhaug. Da hun forsøkte å svare, avbrøt Gharahkhani henne fem ganger.

Stenvold forsøkte prisverdig nok å stoppe ham både første og andre gangen, til og med gjennom en vennlig hånd på armen, men han var tydeligvis så i farta at det ikke nyttet.

Undergraver den politiske samtalen

Jeg mener ikke at politikere aldri skal avbryte eller avbrytes. Men når virkemiddelet brukes så massivt at resultatet er at den andres budskap druknes i kakling og støy, må vi spørre om dette også var hensikten.

Slik undergraves den politiske samtalen.

Legger vi til all tiden NRK og TV2 brukte på Støres investering på 84 kroner i en kommersiell velferdsleverandør og NRKs bevisste spredning av falske nyheter som ledd i et eksperiment, er jeg usikker på hvilket terningkast denne valgkampen fortjener.

