Viljens krig

ESSAY: For de fleste av de russiske soldatene i Ukraina er det én grunn til at de fortsetter å kjempe: tvang og frykt for straff.

29.04.2023 12:31

Krigen i Ukraina pågår fortsatt med full intensitet, men frontlinjene har vært noenlunde statiske siden oktober 2022.

I løpet av januar og februar klarte russerne ifølge det britiske forsvarsdepartementet å ta kontroll på østre del av byen Bakhmut, men det kostet. De militære tapene var store, og russerne vil ikke være i stand til å gjennomføre nye fremstøt før de har fått mobilisert flere soldater.

Tapene har også vært store på ukrainsk side, og det er derfor usikkert om ukrainerne vil klare å utnytte tilførselen av vestlige stridsvogner i en våroffensiv.

Det vi ser er en slitasjekrig, hvor partenes fysiske kampkraft gradvis blir redusert. Særlig på grunn av massiv artilleribeskytning som rammer både personell og materiell.

Kampene sliter også på soldatenes vilje.

Den russiske kampviljen avtar

Siden slutten av januar er det kommet stadig flere videoer på sosiale medier hvor russiske soldater klager over forholdene og sier at de bare blir sendt ut for å dø. Mange av dem forstår heller ikke hvorfor de kjemper mot ukrainerne.

De russiske soldatene som invaderte Ukraina i februar 2022 kom hovedsakelig fra mer eller mindre profesjonelle stående avdelinger. Siden den gang har de mest erfarne soldatene og offiserene gradvis falt fra.

Ifølge det britiske forsvarsdepartementet er de fleste soldatene som nå kjemper i Øst-Ukraina tvangsmobiliserte unge menn fra de fattigste delene av Russland. Mange av dem tilhører etniske minoriteter. I tillegg har Wagner-gruppen rekruttert soldater fra fengsler, med løfte om frihet etter 6 måneders tjeneste i Ukraina.

Avstanden fra soldatene til Russlands politiske og militære ledelse er stor, både geografisk og demografisk. Mange soldater har mistet livet. Tallene varierer, men det britiske forsvarsdepartementet rapporterer at russerne har mistet mellom 175 000 og 200 000 soldater siden starten av invasjonen. Videre meldes det at antall russiske drepte pr. dag i snitt har økt fra 172 til 824 de siste 10 månedene.

De russiske soldatene har lite trening og mangelfull utrustning, og de blir i stor grad brukt som kanonføde ved fronten. De ferskeste avdelingene blir sendt frem i angrep over åpne områder for å tiltrekke seg ild og dermed få ukrainerne til å avsløre posisjonene sine. Deretter skyter russerne artilleri mot disse posisjonene før de angriper med mer erfarne avdelinger.

Flere kilder rapporterer om at sårede soldater ikke blir gitt behandling, men etterlates for å dø. Dels fordi russerne ikke prioriterer ressurser til evakuering, og dels fordi kun et fåtall av soldatene er trent til å utføre livreddende førstehjelp.

Alle disse forholdene tærer på kampviljen. Det finnes unntak, men for de fleste av de russiske soldatene i Ukraina er det kun tvang og frykt for straff som gjør at de fortsetter å kjempe og ikke flykter. Nedadgående kampvilje er en sårbarhet ved den russiske fronten, og en stor risiko dersom trenden fortsetter og ukrainerne evner å utnytte den.

Sterk ukrainsk vilje

Ukrainerne har tidligere vist at de klarer å utnytte russernes skjøre kampvilje på en måte som har gitt stor strategisk gevinst. I september i fjor iverksatte Ukraina en større offensiv mot Kharkiv. De angrep svært hurtig med flere mekaniserte brigader. Sjokkeffekten av stridsvognangrepet var så stor at de fleste russiske soldatene kastet våpnene og flyktet.

Fronten kollapset, og ukrainerne klarte å frigjøre over 3000 kvadratkilometer på kun 4 dager.

Den største forskjellen på ukrainsk og russisk kampvilje er at russerne kjemper en «war of choice», mens ukrainerne kjemper for nasjonens overlevelse. For ukrainerne er krigen eksistensiell, og offerviljen er stor. Soldatene kjemper for et fritt og uavhengig Ukraina, og vi har det siste året vært vitne til en formidabel mobilisering av forsvarsvilje og patriotisme.

Hele samfunnet har stilt opp, med alt fra produksjon av materiell og behandling av sårede til transportstøtte og cyberkrigføring.

For Ukraina er støtten fra partnerland og allierte avgjørende. Ikke bare den fysiske støtten i form av våpen og ammunisjon, men også den moralske. Hver gang de ukrainske soldatene mottar nye droner, våpen eller klær sendt fra Norge eller et annet land ute i verden, føler de at noen heier på dem. Dette bidrar til å opprettholde kampviljen og følelsen av at man slåss for noe viktig.

Denne følelsen har stor betydning når man ligger i skyttergraven.

De ukrainske soldatene har også vist at de er dyktigere enn russerne. Det finnes unntak, men mange av dem har erfaring fra kampene i Øst-Ukraina i perioden 2014–2022. De fleste som er blitt mobilisert i ettertid, har fått en grunnleggende soldatutdanning før de er blitt sendt til fronten.

Noen av de ukrainske soldatene er blitt utdannet av norske soldater i Storbritannia. Videre har ukrainerne vist at de i større grad enn russerne klarer å planlegge og gjennomføre komplekse samvirkeoperasjoner på taktisk og operasjonelt nivå.

Så lenge frontlinjen er mer eller mindre statisk og den fysiske kampkraften er relativt lik, vil kompetanse og vilje få større betydning for utfallet av slagene.

Hva vil skje videre?

De siste dagene har det kommet rapporter om mulige fremstøt fra ukrainsk side. Om de har klart å bygge opp en tilstrekkelig stor styrke til å kunne iverksette den varslede våroffensiven, er usikkert. Både russerne og ukrainerne mangler ammunisjon, og begge parter rekrutterer og mobiliserer nye soldater etter beste evne.

Spørsmålet er om den allierte støtten til Ukraina vil opprettholdes på et nivå som overgår Russlands evne til å produsere og etterforsyne sine styrker.

På det øverste nivået ser vi en kamp mellom to sterke viljer. Hverken Putin eller Zelenskyj viser tegn til at de tenker å gi etter for motparten.

Putin er bestemt på å ta kontroll over de fire fylkene Donetsk, Luhansk, Zaporizjzja og Kherson, som han annekterte i september i fjor. Zelenskyj har på sin side uttalt at Ukrainas mål er å ta tilbake alle områder som russiske styrker har okkupert, inkludert Krymhalvøya.

Dette borger for en langvarig krig, og begge har sagt at de er villige til å kjempe så lenge som nødvendig for å nå sine mål.

Noe som vil kunne bidra til en hurtigere avgjørelse, eller i det minste et skritt i riktig retning, er om den russiske kampviljen fortsetter å synke samtidig som ukrainerne lykkes med å iverksette en større offensiv.

En kraftig offensiv vil potensielt kunne knuse kampviljen hos de russiske soldatene på bakken. Det skjedde også i september i fjor, men kan ha enda større effekt nå, gitt at viljen er mer tynnslitt. Dette vil gi Ukraina initiativet.

Dersom de klarer å utnytte det, vil situasjonen utvikle seg i Ukrainas favør uavhengig av hvilke ambisjoner Putin har og hvilke ordrer som utstedes fra Kreml.

Krigen er en kamp mellom relativ evne og vilje, og når partenes evne er noenlunde lik vil viljen ha større betydning for utfallet.

Det som potensielt kan redde Ukraina, er at den internasjonale støtten opprettholdes og styrkes. Slik kan ukrainerne få mulighet til å utnytte den svake russiske kampviljen på en måte som gir strategiske gevinster.

Det verste som kan skje er at vi blir likegyldige.