Jaguar E-modell og Rent-a-Wreck er så «last week». Nå har damer førti-ish jammen fått sin renessanse som fruktfat! Eventuelt mugne kompotter (stryk det som ikke passer).

Uansett, finn din kroppsfasong, sjekk hvilken frukt du er og få noen juicy stylingstips på kjøpet:

1. Eple

Her er det noen som har kost seg med cava og smuldrepai! Kanskje blitt sittende litt vel lenge foran eple-skjermen når man egentlig burde fokusert mer på kjernemuskulatur?

Du har lite definert midje, bred rumpe og hofter på en litt sånn deigete måte. Ikke Kardashians-ish, mer tilslørt bondepike-kind. (Les: bondepike, ikke Bond-pike!) Men ingen grunn til å føle seg som en råtten skrott for det. Du gjør deg finfint som fyldig stuffing under et stramt bukseskinn. Eller most inn i en frisk, rød skalljakke med melisdryss #yummi.

Husk! Du er en «sweet apple pie», god på bunnen. Bare se opp for Marc #jacobs. Det får deg til å se litt First Price ut.

2. Pære

Oops ... med lårene nærmest rett i glasuren og fruktfatets desidert laveste tyngdepunkt, er det her topping, topping og topping som gjelder!

Ellers er sukkerlake og kompott neste, og dit vil du ikke. Dandér med puff, rysjer, volanger, skulderputer og blonder. Tenk kremtopper, marengskraver, sukkerstrø, kandisert diadem og alt av bling. Du er myk, aromatisk, søt og derfor den perfekte dessert. Så lenge du ikke blir høy på pæra eller pære full (Nei, mammaen til Mille, da går de – gjestene altså – rett på drinkene og du får i hvert fall ikke ligge i skje.)

Obs! Blir pærer overmodne eller kokte, bør de straks hermetiseres og/eller karamelliseres.

3. Muggen appelsin

Det går jo (som kjent) ikke an å sammenligne epler, pærer og appelsiner. Spesielt ikke når sistnevnte i tillegg er muggen. For å si det sånn, det starter med litt uskyldig appelsinhud og ender i ... Nettopp.

Her er det kun én ting som gjelder (og dette haster): Skvis deg inn i Juicy-Couture-bukse #plysjpresse og send kode NORA40 til Oslovestkollagenpusher #dinlokalemuggfjerner og få 40 prosent (ish) på første dose.

Og husk: If life gives you oranges, make jam, not podcast #fruktfatgate.

