TRENDEN sier at norske kvinner i snitt føder 1,62 barn. 1,62! (Sånn går det når man insisterer på syntetisk padding i sykkelshortsen, favelamummies!). Og at kjønnet på disse stakkars 1,62 skal avsløres på såkalt GENDER-PARTY (boblefritt). Som om ikke det er nok, er det visst HOTTERE ENN HOTTEST å snu bøkene inn mot veggen ... #så2012 .

Lene Hval

Når det gjelder oss yummimummies, har vi imidlertid alltid fått – og får fremdeles – 3,5 barn. (Blant annet takket være økologisk bambus nærmest huden). Vi synes det blir for mye DØDTID på au pairene ellers. Før du vet ordet av det, forlanger de SATS-MEDLEMSKAP, NETFLIX OG DAGSLYSLAMPE.

Går man derimot for tre barn med første mann (gjerne på rappen) samt et bonusbarn #kunoddetallsuker som ofte AUTOMATISK følger med mann nummer to, holder man dem SÅPASS I GJENGE (altså au pairene) at de er MER ENN FORNØYD med free wifi og chillisaus-dispenser på rommet. Og da helst i rekkefølgen: Gutt, pike, gutt. (Hva gjelder bonusbarn, er kjønn uvesentlig såfremt de bruker gjestetoalettet nede og ikke utestemme inne.)

Lene Hval

Og mens vi er inne på kjønn, det har visstnok også blitt en TREND med såkalt GENDER REVEALPARTY (!). Altså et slags BOBLEFRITT ARRANGEMENT hvor man avslører barnets kjønn for venner og familie. Og (hold deg fast) dette gjøres ved å kaste piler på ballonger til det ramler ut en rosa eller lyseblå sokk ... #boring.

Selv med RAUSE MENGDER MUSSERENDE er det jo begrensende hvor stor underholdningsverdi sånne leker har. Dessuten, hva hvis det viser seg at det hverken er en HAN eller en HUN der inne, men en HEN? Forslag til dere som virkelig vil være TRENDY: ta en ekstra titt på ultralydbildet, har bebissen KNEKK I HÅNDLEDDET #homobøy eller påfallende HØY SVEIS #queercut, sørg for REGNBUEFARVET stay ups (helst i nylon) i ballongen.

Når det er sagt, vil noen ha det til at toppen av TRENDINESS nå er å snu bøkene i hyllene for å skape harmoni i rommet. Hallo. Er det noe som er LAST YEAR, er det det. Her oppe snudde vi bøkene allerede da E.L James kom med serien om Christian og Anastasia i 2012. FIFTY SHADES OF BEIGE, kalte vi fenomenet. (Så slapp vi å skjule lektyren bak Kählervaser og Kenwood-maskiner i tilfelle uanmeldt besøk av PK-mummies #hagebyyummies).

Lene Hval

Det vi derimot har begynt med, er å snu EKTEMENNENE våre mot veggen. Og det kan virkelig anbefales hvis det er et HARMONISK, STILRENT OG FRESHT UTTRYKK du er ute etter. Såkalt FULL MOON MEDITATION kaller vi det. Tipper det vil sprenge trendbarometerne i 2019 #loveit.

Serieskaper Lene Hval står bak stripene om Nora Helmer, som du kan lese hver lørdag på Aftenposten.no.

Nora Helmer har også sin egen Facebook-side.

