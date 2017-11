Så langt i november er fem russiske langrennsløpere utestengt fra De olympiske leker på livstid på grunn av mistanker om doping. Det kom knapt som noen overraskelse. Selv ikke det norske langrennsmiljøet rykket ut med knyttneve og fordømmende ord, slik som de gjorde før.

Vi begynner å bli vant til dårlige nyheter om langrenn, en sport som i stadig større grad assosieres med doping, astmaeksperimenter, avanserte høydetreninger og pengesløsing på bokstavelig talt høyt nivå.

Sporten som i Skiforbundets gamle annaler ble omtalt som naturens gave til den moderne sivilisasjon, er knapt til å kjenne igjen.

Gjemte meg bak smørebussen

Under VM på ski i Lahti nå i februar tilbrakte jeg en del tid inne på det lukkede, tekniske området ved stadion, der landslagene gjorde sine siste forberedelser før løpene. Egentlig hadde jeg ikke noe der å gjøre, men de sløve, finske portvaktene så ikke forskjell på mitt begrensede adgangskort og det som faktisk ga adgang til dette området. Når det innimellom dukket opp vakter, gjemte jeg meg bak den tyske smørebussen, og kunne fortsette å studere gjøren og laden blant vedens beste langrennsløpere.

Det var et fascinerende syn. Alle virket stresset, det var nesten så man kunne se dødsangsten i øynene til dem som virret frem og tilbake der inne. Sekundanter og folk som tilhørte de ulike lands støtteapparat bar rundt på sambandsutstyr som minnet mer om prøvefilming til den neste James Bond-filmen enn et mesterskap i skigåing. Løpere som kom ut av bussene, mottok instrukser, bukket og løp av gårde til start. Andre kom tilbake, slukøret og forbannet, mens de kunne høre speakeren rope i bakgrunnen at nok en norsk løper hadde gått inn til bestetid.

Smøretrailer, ikke smørebuss

Alle de store landslagene har egne smørebusser, for dette er ikke noe norsk fenomen, om noen skulle tro det. Det norske fenomenet heter ikke lenger smørebuss, men smøretrailer. Da den ankom det snødekkede, vesle Lahti i februar, var det så man fikk assosiasjoner til uvennlig intervensjon.

Inne på det tekniske området i Lahti kunne jeg høre svensker beskrive den som et monster. Og svenskene vet hva de snakker om. Det svenske langrennslandslaget skaffet seg smørebuss enda tidligere enn det norske, men holdt seg i det minste med buss på én etasje.

Brutalt ambisiøst

I den norske smøretraileren har de to etasjer, og det er nå blitt kjent at de i den ene av etasjene har drevet med omstridt eksperimentering med astmamedisiner og forstøverapparater. Ellers i den nesten syv meter høye traileren oppbevarer de skiutstyr og tilhørende materialer og smørefasiliteter som bygger på kostbart vitenskapelig arbeid. Ingen bruker mer penger på langrenn enn Norge.

For 30 år siden var det helt annerledes. Under arbeidet med boken Gullracet ble det stadig tydeligere hvordan norsk langrenn har forandret seg fra det muntert amatørdrevne til det brutalt ambisiøse.

Best for enhver pris

Det hele startet egentlig i 1988, da den norske troppen reiste hjem fra Calgary-OL med null gull. I etterkant av fiaskoen satte nasjonen i gang prosjekter som hadde til hensikt å gjøre Norge til en av verdens beste idrettsnasjoner. Med etableringen av Olympiatoppen, tildelingen av Lillehammer-OL og en offensiv satsing på forskning og utvikling for å skape moderne toppidrettsutøvere skulle Norge bli best – for enhver pris.

Det var flere likheter mellom den nye, norske toppidrettsmodellen og det som ble bedrevet i det gamle DDR, som forsvant fra det olympiske kartet i 1989, like før også Sovjetunionen forsvant som utfordrer til norsk dominans i skisporet.

På rekordtid klarte Norge å etablere seg som en av Europas beste idrettsnasjoner generelt – og som en stormakt i ski spesielt. Og intet var viktigere enn langrenn. Parallelt med at Oljefondet vokste og Norge ble et av verdens rikeste land, har Norge investert betydelige beløp, bygget opp og beholdt hegemoniet som verdens beste langrennsnasjon.

Sølv er nederlag

Men er det gått for langt? Vi er blitt en nasjon der folk etter hvert synes sølv er nederlag. Både ledere og løpere har før store mesterskap gjort det klart at de kun er med for å vinne. I jakten på gull og heder har de vært villig til å strekke seg langt – både i spørsmål om penger, medisiner og treningsmetoder.

To av Norges beste løpere er tatt for brudd på dopingreglene, en av dem er utestengt i lang tid. Mens innkjøpet og bruken av leppekremen til Therese Johaug fremstår som unødvendig klossete, er Martin Johnsrud Sundbys dom for overdreven bruk av astmamedisin kanskje mer interessant.

Eksperimenteringen med astmamedisiner er av et slikt omfang at utenlandske konkurrenter og medier er overbevist om at Norge jukser. Når lederne i det norske langrennsmiljøet blir kritisert, svarer de ofte på en måte som av utenlandske journalister oppleves som arrogant og mistenkelig aggressivt.

Enorm dominans

Norge har i mange år dominert langrenn i så stor grad at folk utenfor våre grenser mister interessen. Under mesterskap og verdenscuprenn i Alpene er det svært få som gidder å løse billett til langrennsstadion. Det er bortimot tomt ute i løypene alle andre steder enn i Norge. Hvis interessen for langrenn er like liten under neste års OL i Sør-Korea som det har vært under tidligere mesterskap i Asia, vil det være nesten folketomt under alle langrennskonkurransene, bortsett fra sprinten.

Høydetrening foran NM

Det er først og fremst i Norge det er betydelig interesse for langrenn, men likevel er det ingen selvfølge at våre beste kvinner og menn orker å oppholde seg her i landet. År etter år har store deler av eliten på landslaget droppet NM, til skuffelse for både arrangører og det brede lag av skiløpere, for i stedet å drive med forskningsbasert høydetrening i bortgjemte landsbyer i Alpene.

Før luktet det granbar av folkeheltene i skisporet, de drakk toddy med vanlige mosjonister på sportshyttene. Nå trener de langt over tregrensen, der ingen kan se dem, omgitt av landsbybeboere i Alpene som ikke bryr seg om langrenn.

Utviklingen på landslaget har gått fra smørebod til smørebuss til smøretrailer. Man ser sjelden eliteløpere spise boller på Kobberhaughytta, men det kryr av dem i medbrakte laboratorier på Hotell Steger-Dellai i Seiser Alm.

Nasjonalsporten

Neste uke er det sesongåpning på Beitostølen, og nok en gang har altså en kjedelig dopingsak ødelagt opptakten. For noen år siden var nordmenn de første til å fordømme utenlandske utøvere som ble tatt i doping, men denne gangen har det vært mer stille. Norge har hatt sine egne dopingsaker å hanskes med.

Det må være lov å spørre om det norske langrennslandslaget, med sine eksperimenter og pengebruk, bidrar til å fremme kjærligheten til Norges nasjonalsport. Det må være tillatt å tvile på om laboratoriestyrt prestasjonskultur og syv meter høye smøretrailere er naturens gaver til den moderne sivilisasjon.

Lars Backe Madsen har nylig gitt ut boken Gullracet – medaljer, makt og mysterier i norsk langrenn.

