Til orientering: MIELE-TROMMELEN, DESIGNER-STOLEN OG MEDITASJONS-BUDDHAEN plassert på hjørnet av Krøsussvingen og dobbeltgarasjen til von Silkeskjerf, er IKKE søppel.

Det er en del av flere pågående kunstprosjekter #kunstkolosser i området.

Lene Hval

Kunstnerne bak er en gruppe yummimummies #YMU som jobber med å få TRENDIKONER, MUST-HAVE-ACCESSOIRES OG DESIGNERSTASH ut i det offentlige rom.

Ifølge en av kunstnerne, mammaen til Mille, handler det om å skape en FYSISK BARRIÈRE så kunst-skeptikere, bygdefolk og annet skrømt skal kunne SNU PÅ STØGGS-HÆLEN med en gang de nærmer seg Funkisplatået.

FØR de kjøper seg inn i overprisede ferdighus-prosjekter som GARANTERT kommer til å ta både aftensolen fra allerede eksisterende bebyggelse og LUVEN fra ekteskapet #designerwarnings.

– Når vi jobber, bruker vi CROONER-SANGERE, MUSSERENDE, FINGERMAT, DUFTLYS, SKATTELISTER og andre STEMNINGSSKAPENDE ELEMENTER for å bygge frem en inviterende, men intens energi, forklarer hun.

Lene Hval

– Deretter ber vi au pairene om å hente noe LAST YEARS (Kälhervaser, KitchenAid eller Weber-grill-ish), før vi sørger for maks FENG SHUI, store mengder WASHI TEIP #fruegaffa og dusjer over med det som er igjen av BOBLENE #Bollinger.

På denne måten skapes en unik og kreativ designkraft.

En kraft som innimellom er så sterk at den ikke bare SLÅR UT I MIGRENE, men faktisk også (viste det seg forrige helg, med episenter nettopp rundt Krøsussvingen) på RICHTERS SKALA #ikonskjelv.

At kunstkolossene for noen kan fremstå provoserende, synes yummimummiene er helt topp.

– Mener man at en au pair-kjørt kvalitetstrommel, en nærmest ubrukt designerstol og en vintage marmor-Buddha #renspikketdesign skaper ubehag, er det jo bare å holde seg i lavlandet #favelaen. Der er det så vidt vi vet, fremdeles ROSEMALTE KOSTESKAFT, KAFFETRAKTER og UGLER PÅ REKVED #figurativeuttrykk som gjelder.

– Som vi sier her oppe: Smaken er som baken - flat og sidrumpet eller STRUTTENDE, FRESH OG VITAL #yourchoice

Lene Hval

God kunstlørdag!

