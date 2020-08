Meninger Dollhouse Oslo 3 regnes som rosa område <3 Kun to smittede-ish pr. poolparty! | Dollhouse

Her er 10 smittevernregler for rosa sone. NB! Munnbind påbudt på alle yogatimer fra mandag!

Lene Hvaal

Nå nettopp

Juhu, alle yogamummies! Straks oppstart på yogaen, og siden Vinderen regnes som rosa område (to smittede pr. poolparty-ish), vil vi opplyse om skjerpede smitteverntiltak:

1. Møt opp fresh!

Føler du deg sjaber, forfulgt av dårlig karma og har luft i magen, hold deg hjemme.

Ikke klem/kyss gode yogamummies selv om dere er aldri så mye fra samme jacuzzi-kohort.

2. Bruk sklisikker yogamatte

Tørk over med sertifisert mattespray (helst vegansk) mellom hver stilling.

3. Munnbind er påbudt på alle timene!

Har du nylig tatt Restylane/fillers, kan du bestille Dr. Ranks delikate og tøyelige XXL-ansiktsmasker i økologisk, selvpustende bambus hos oss #duckfacemasks. (Kjøp tre, og få 10 prosent på valgfri minilift på kjøpet!)

4. Bli hjemme hvis du nylig har vært på fest

Eller om du har en følelse av at datter/sønn/bonusbarn har vært det. Vær klar over at yoginien har rett til å bortvise ved mistanke om at dette ikke overholdes. For eksempel hvis du «ligger» flere enn fire pust i «barnets stilling», har spor av glitterskygge på øyenlokkene eller begynner å snorke under avslapning.

5. Kom nyshavet og uten påfallende ettervekst

6. Eventuelle au pairer må vente utenfor

7. Hold minst 2 meters avstand

Det gjelder til alle andre i alle retninger, også oppover. (Det hender mammaen til Mille blir vel svevende.)

Det vil for tiden ikke bli utført noen «hodestående» stillinger da disse har vist seg vanskelig å kombinere med avstandsregelen. Faktisk kan det medføre fare for eget og andres sosiale liv og helse.

8. Vask hendene godt

Helst med mandala-såpe og før du går inn i salen. Sørg alltid for å legge håret i virusklarert Vinderen-vifte. Husk: Negler som ikke er profesjonelt lakkert, må holdes innenfor matten.

9. Bruk enkle treningsdiamanter

Kun #14 karat i ørene. Ringer, fjær, en lang og kort øredobb, drømmefangere, charms, perlespenner, lykkeamuletter, karmalenker, Tesla-nøkler, portable krystaller og vaginakuler #chakrastash må fjernes i god tid før timen starter og oppbevares i egen designerveske.

10. Solidaritet med smittefestløvene

Vi avslutter alle timene med å sende gode smitteverntanker til alle festløvene som har vært en svipptur innom en eller flere av våre takterrasser, poolpartyer og/eller spektakulære jacuzzinach i det siste.

Namaste <3

Serieskaper Lene Hval står bak stripene om Nora Helmer, som du kan lese hver lørdag på Aftenposten.no.

Nora Helmer har også sin egen Facebook-side.

Fikk du forresten med deg denne Tegnehanne-stripen? Kanskje jeg går rett i krenkefella

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter