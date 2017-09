Kjære foreldre (og bonusforeldre): Så har det skjedd. Det er observert lus på skolen.

Og med det mener vi IKKE LeseUtviklingSkjemaet for kartlegging av elevenes ferdigheter (LUS), for øvrig etterlyst ved flere anledninger.

Ei heller lusekofter eller fattiglus #ordinærfavelafuzz.

Men lus i betydningen bitte, bitte små blodsugere hjemmehørende i en ganske annen fauna enn vår.

Lene Hval

I den forbindelse har vi i FAU utarbeidet et skriv om MULIGE ÅRSAKER til at krypene har TROSSET sitt naturlige habitat og krøpet opp i høyden. (Pluss et knippe STRAKSTILTAK som bør iverksettes ASAP).

Mulige årsaker:

– Sammenblanding av hjelmer ved massevelt i Tour de Finance forrige tirsdag.

Fabian von Silkeskjerf ble påkjørt bakfra av en KOMMUNALT ANSATT EL-SYKLIST fra Korsvoll #fattiglus i Kirkeveien. I kaoset som oppsto, grep Fabian feil hodebeskyttelse og oppdaget ikke før ankomst kontoret at han hadde syklet hele oppløpet iført PRIKKETE SOPPHJELM fra Gudrun Sjödén #lusebol

Lene Hval

– Som vi alle vet, skjer de aller fleste luseangrep i PARTALLSUKER, fars barneuker.

Fordi far selv, av naturlige grunner, ikke ALLTID er førstevalget for lusene (de krever ikke mye, men foretrekker nok en viss tetthet hva gjelder hår), har han derfor heller ikke alltid LUSE-GUARDEN oppe.

Spesielt ikke når det kommer til egne særkullsbarn.

Da bonusmor #ginger erfaringsmessig har MER ENN NOK med å holde orden i EGET REIR, ser FAU seg nødt til å innføre OBLIGATORISK LUSEKUR for alle barn ved skifte av hjem fra FAR TIL MOR #partallsukeoverhaling.

– Slurv med rutinene ved bytte av au pair.

I forskriftene fra Vinderen vel anbefales både EN OG TO RUNDER MED LUSEKAM før ny au pair introduseres for familien (gjerne også ormekur).

Mange har i tillegg god erfaring med et ET PAR DØGNS KARANTENE i garasjen (husk i så fall WiFi og liggeunderlag).

Ellers:

– Vær forsiktig med hjemmestrikk. Plaggene blir ofte brukt som TROJANSKE HESTER for at lusene skal få innpass i høyden #lusekofter

– Ved safari, reiser og helgevisitter utenfor Ring 3, sørg for å SAMLE HÅRET i fransk flette, bandanas, manbun og/eller under en nøytral og bakteriedrepende caps #ralphlauren.

– Ikke dra inn hipstere #partallsdates uten å ha tatt en GRUNDIG GJENNOMGANG av skjegget.

– Har du vært i innom terrasseblokkene #favelaen, legg pelsvesten i fryseren i MINST 24 timer.

Lene Hval

– Og HOLD IGJEN LITT hva gjelder mårhårsvipper. Scenarioet der LILLE FRØKEN LUS oppdager potensialet i dem, tør vi ikke engang forestille oss #denfølelsen

