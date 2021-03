Kort sagt, lørdag 20. mars

Debattredaksjonen

Nå nettopp

Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg. Foto: FOTO: Ketil Blom Haugstulen / Ellen Eriksen

Ansvar og fortetting for barnefamilier. Dette er dagens kortinnlegg.

Vi tar ansvar

I et innlegg 17. mars fortsetter Bjørg Marit Andersen å fremsette misvisende påstander om helsevesenet og ledelsen i Helse sør-øst.

Andersen omtaler fastlegekollaps grunnet mangel på smittevernutstyr. Da er det viktig å huske på at Helse sør-øst RHF ikke har ansvar for fastlegene. Fastlegene har driftsavtale med kommunene.

Helse sør-øst RHF hjalp imidlertid både kommuner og fastleger med smittevernutstyr gjennom det første året av pandemien, en oppgave vi fikk av Helsedirektoratet.

Andersen påstår at lagre med smittevernutstyr ble tømt, og at utstyr ble kjørt til utlandet. En slik påstand har ikke rot i virkeligheten.

Videre påstår Andersen at sykehusene prioriterte bort eldre fra sykehusbehandling. Samtidig peker hun selv på at det var myndighetene, og ikke sykehusene, som besluttet at sykehjemspasienter med covid-19 primært skulle behandles i sykehjem.

Vi har mye å lære av pandemien, men la oss ta utgangspunkt i fakta.

Jan Frich, viseadministrerende direktør, Helse sør-øst RHF og Cathrine M. Lofthus, administrerende direktør, Helse sør-øst RHF.

Fortetting for barnefamilier

Bør vi bekymre oss for at leiligheter i forstedene i stor grad befolkes av folk over 55 år? Aftenpostens kommentator Therese Sollien konkluderer med at knutepunktutviklingen ikke legger til rette for barnefamilier.

Her glemmer Sollien at en del av dem som flytter inn i leilighet, kommer fra eneboliger i nærheten, som dermed blir tilgjengelige for nye familier.

I motsetning til hva Solliens kommentar kan gi inntrykk av, har vi også et økende antall barnefamilier i urbane strøk, særlig i sentrumsbydelene i Oslo.

Alternativet til fortetting er byspredning. Det fører til tap av natur og matjord og mer bilkjøring. Bilbasert byspredning gir dårlige lokalmiljøer både i og rundt Oslo. Kolbotn og andre steder rundt Oslo fortjener å bli hyggelige samlingspunkter der folk kan bo godt, rusle gatelangs og ta en kaffe i solen.

Vi må stille krav til grønne gater og fellesarealer. Kommunestyret i Nordre Follos vedtak om å bevare og utvide parkområdet i Kolbotn er et eksempel på dette

Utvikling av små, urbane sentra rundt Oslo vil, når det gjøres riktig, komme både pensjonister og barnefamilier til gode.

Hans Martin-Enger (MDG), varaordfører Nordre Follo, Eivind Trædal (MDG), bystyrerepresentant i Oslo og Martin Løken (MDG), varaordfører Ås.