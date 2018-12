Julen er her, og for å gjøre den ekstra interessant i år, har jeg slengt sammen en liten drikkelek. Som vi alle vet, skal ikke julen handle om alkohol, så denne drikkeleken baserer seg utelukkende på julebrus.

Her er reglene:

1 julebrus hvis du også er på Vestlandet og må gjennomgå nok en grå jul.

1 julebrus hver gang bestemor presser pinnekjøtt på deg som om det var dop i en sosialrealistisk norsk film fra nittitallet.

2 julebrus hver gang hun insinuerer at du burde spise mindre.

1 julebrus for hver artikkel om «julens verste kaloribombe».

2 julebrus når julekaloriene manifesterer seg fysisk og bestemmer seg for å suge ut sjelen din som en desperant. For hvem er du egentlig hvis du legger på deg et par kilo? Ingen, åpenbart.

1 julebrus for hver artikkel om hvor mye trening julematen tilsvarer.

3 julebrus når en personlig trener tvinger seg inn i huset ditt og forlanger at du tar 15.000 situps for å annullere hele julen. For det er sånn verden fungerer, vi er jo til syvende og sist bare vandrende kaloriregnskap som må gå opp, ellers vil all orden opphøre og sivilisasjonen gå under.

1 julebrus hver gang du tenker at Fifty Shades of Grey ikke burde handle om sex, men om værforholdene på Vestlandet.

God jul!