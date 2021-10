Nora anbefaler: Gå fra laftehytte-til-laftehytte i høstferien

Nå nettopp

En perfekt tur for deg som vil oppleve majestetiske Geilo på en langhelg. Bestige spektakulære næringslivstopper, skue utover flombelyste hyttepalass og se Hallingskarvet speile seg i stille jacuzzier.

NB! Bør kjenne området som din egen nikkerslomme.

1. Advokathytten

Nora anbefaler: Kaksedalen via Dr. Rank og Torvaldbu. Varighet: Tre-fire dager-ish. Vanskelighetsgrad: Krevende.

Start i Kobberhiet (1066 moh.) en nyoppsatt laftekasse vakkert plassert rett over 13-millionersgrensen. Her hos advokat Krogstad og kone har du en imponerende utsikt, ikke bare over de syv blåner, men også seks skitrekk, fem restauranter og (i alle fall) fire investorer. Gå ikke glipp av sistnevnte når de ringer i klokkespirene «gin o`clock»!

Eller når kveldsolen leker i kobberbeslagene og får 300 kvadrat advokat-hi til å gløde som Soria Moria #lekkert. Laftekassen består ellers av ute-SPA, GT-balkong, vinkjeller, kinosal, uppstugu, nedløpsrenner, kasjott og smørebod.

Minus for lite spennende meny (kun surdeigsbrød og vann).

2. Legehytten

Turen går videre til Doktortunet (1020 moh.) som befinner seg midt i selve «beltespennen» av Nikkersadelen.

Dr. Rank er fjerde generasjon kirurgspesialist på tunet, og det sies at hyttetømmeret ble fraktet med pulk fra Morgedal av tippoldefaren, som ikke bare kunne svinge skalpellen, men også telemarkskiene. (Noe som siden har gått i arv fra far til sønn). Peisestuen er vakkert dekorert av familievennene Tidemand og Gude, og i Haakon VII-stolen kan du sitte og samle krefter til peiskos og namedropping senere på kvelden.

Hos denne vertsfamilien er det lett å føle seg hjemme! (Spesielt hvis du har en alfaonkel eller tre i anorakkermet.) Antrekk: Cord-nikkers og Patek-klokke.

3. TND-hytten

Avslutt på Torvaldbu knappe 900 moh., det vil si godt under tremillionersgrensen. En typisk TND-hytte (tømmer, netflix & daybed) med praktisk og arealeffektiv beliggenhet i slagskyggen av naboens dobbeltgarasje #maskinlaft.

Hytten er likevel lett å få øye på da den er lyssatt på trofékone-vis med sjenerøs bruk av downlights, uplights og sidelights. (Sikkert også duftlys, kubbelys og lyslenker).

Psst! Kan være noe støy fra annekset, da ungeflokken har en tendens til å dobles alle oddetallsferier #bonusbarnbaluba. (Fint hvis dere kan ta med de tre eldste når dere likevel skal tilbake over fjellet.)

Husk innesko, skiftetøy og vertinnegave. God tur fra hytte-til-hytte!

Serieskaper Lene Hval står bak stripene om Nora Helmer, som du kan lese på Aftenposten.no. Nora Helmer har også sin egen Facebook-side.