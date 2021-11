13 minutter siden

Kjenner du klimabrølet på kroppen? Har du utviklet angoragenser-fobi eller sosial pelsvestangst? Popp innom klimaangstringen på Vinderen, da vel! Dette står på agendaen:

1. Samtale i plenum

Sliter du med mørke tanker om hva som vil skje med landstedet #hvassestehvasser hvis havet stiger? Er du redd for å få saltvann i søtvannsbassenget eller brennmaneter i hummerkummen? Du er i så fall ikke alene!

Vi tar også for oss dagligdagse lidelser som angora-fobi (problemer med å gå med angoraullgenser på åpen gate) eller sosial pelsvestangst (svetting når du går med pels i høyere sosiale lag). Det gjelder å minne seg selv på at det ikke er DU som har plassert angorakaninene i så små bur at de ikke får opp ørene. Eller DIN skyld at du fikk kastet på deg en strandtomt da familiearven skulle forfordeles.

2. Angstdempende tiltak

Vi starter med å puste i «firkant», eller i Burberry-ruter, som vi velger å kalle det her oppe. Slik gjør du: Pust inn mens du følger den sorte stripen, pust ut langs den røde. Gjenta.

Hjelper ikke dette, fordi man ikke klarer å se for seg mønsteret, men i stedet begynner å puste i stjerneform (Lexington) eller i Missoni-design (veldig vanlig) og får panikk og starter å hyperventilere, går vi over til poser. Altså «å puste i pose». Helst Prada-poser («best i test» på resirkulering av egen CO2). Her er det viktig å få kroppen til å roe seg raskt, forsvinne inn i den meditative tilstanden av juleshopping og silkepapir.

NB! Unngå Cubus-nett #favelabags. De skaper bare stress.

3. Eksponeringsterapi

«Face your fear.» Her er det mer opp til den enkelte. Mammaen til Mille for eksempel, setter seg hver tirsdag i sin BMW-X6 #trofékonesuv og kjører ned Bogstadveien, hvor hun, iført pelsvest og svartelistede krokodille-boots, inntar en dobbel kobe-tartar med gullflak til lunsj #klimaversting.

«Det var veldig ubehagelig de første gangene, men nå går det bedre», sier hun, som også kan røpe at hun har bestilt fly til Maldivene. For å dra på korallcruise: «Det satt langt inne, men var en stor seier. Jeg kan ikke si jeg gleder meg, men jeg skal i hvert fall gjennomføre.»

Vi heier på deg, mammaen til Mille <3

