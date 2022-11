Her er Noras «5 am morning routine».

Lene Hval

6 minutter siden

Botox & bellini-party hos mammaen til Mille i går kveld, sa du? Ingen unnskyldning. Morgenritualene skal følges. Hvis du vil være That Girl.

Dette er Noras «5 am morning routine arrow-outward-link »:

Klokken 05.00: Du vekkes av au pair som stryker eføyblader forsiktig over kinnet.

Strekk deg mot himmelen mens du visualiserer at morgensolen pakker deg inn i et beskyttende filter av glød, tillit og styrke. Vis takknemlighet for at du er den du er, og at du har til maldonsalt i Mulligatawny-suppen.

La føttene gli inn i et par myke tøfler. Kjenn hvordan tærne blir omfavnet av pelsen. Se for deg hvordan sauen har løpt over det irske høylandet. Hvordan den har snust på timotei og rullet i gresset.

La au pairen brette en svane av natthåndkleet #fillipinstyle før dere sammen strør roseblader over den nyoppredde sengen.

Tenn et duftlys (Morning dawn eller Crispy sunrise).

Gå inn på badet og skyll ansiktet i destillert morgendugg (helst fra kortreist lotusblomst). Masser deg gjennom hele ansiktet for å skyve natten ut av vevet. Drømmer har jo en tendens til å legge seg både over og under øynene. (Spesielt hvis det ble en del bellini kvelden før.)

Med sakte sirkelbevegelser fører du ødemer, ujevnheter og mørke tanker ut langs kjeven.

NB! Ikke langs hårrøttene. Det kan gjøre deg grå før tiden.

Ta på noe comfy og mykt. Gjør noe yogalignende. Du trenger ikke mase med slitsomme krigerposisjoner, stå isteden noen ekstra pust i vaiende kornaks for Ukraina. Eller en solhilsen med utslått hår for kvinnene i Iran. Eller bare bli liggende i hvilende fredsdue. Alle kan ikke gjøre alt.

Drikk en jumbokopp med grønn te.

Skriv ned drømmene dine i en liten, vakker bok.

Manifester en bestilling. Men husk: Vær spesifikk! Universet kan finne på å gi deg væske (som i ødemer) mens du så for deg en Louis Vuitton-day bag. Eller en chubby regnskapsfører når du trodde du bestilte en 1.90 høy investor med sixpack.

Klokken 10:00-ish (gjesp): Avslutt med de tre mallorkanske ritene #levereglene lært på carpe diem-retreat i Palma:

Stå i hodestående mens du ser på nyhetene (da renner botoxen over i amygdala arrow-outward-link og bedøver fryktsenteret).

Alltid halvfull versus halvtom kopp med grønn te.

Aldri la deg skremme av en nyoppredd seng hvis du kjenner for å legge deg litt nedpå. (Bare prøv ikke å søle for mye grønn te på putevaret.)

Namasté.